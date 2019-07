Průzkum: Navzdory vládní krizi Babišovo ANO je nadále nejsilnější stranou, podpora však postupně slábne

Pokud by se sněmovní volby konaly v červenci, tak by je opět vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, a to s 28,5 %. Vyplývá to z posledního volebního modelu agentury Median. Jeho podpora se ale postupně snižuje. Druzí by skončili Piráti se 14 %, kteří si oproti červnu mírně polepšili.