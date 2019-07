Ovčáček se obul do ministerstva vnitra: Budou poučovat nás, co je pravda? Sorry jako, ale je to Česká republika, ne ČSSR

V pondělí 29. července Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH MV) spadající pod Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo tři příspěvky, které se týkaly působení Sputniku. Byť Centrum v minulosti o české redakci Sputniku příležitostně psalo, takový počet příspěvků není obvyklý.

„Tvrdit, že @sputnik_cz nabízí „alternativní pohled na realitu“ je jako tvrdit, že Rudé Právo bylo jen alternativním médiem a nikoliv hlásnou troubou propagandy komunistického režimu,“ napsal v jednom ze svých příspěvků Centrum na Twitteru.

V podvečer (nejspíše) na tento status na svém Facebooku reagoval i Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Ten se kriticky vyjádřil k tomu, že by úřad ministerstva vnitra poučoval o tom, co je pravda a co ne.

„Vnitrácký ouřad nás bude poučovat, co je pravda a co ne? Sorry jako, ale tohle je Česká republika, ne Československá socialistická republika!“ napsal Ovčáček.

Výzva k věcným argumentům

Příčinou pravděpodobně posloužilo video zveřejněné korespondentem Sputniku Vladimírem Frantou na facebookových stránkách portálu. Na toto video v prvním příspěvku CTHH MV odkazuje a jako k dalším příspěvkům přidává hashtag #dezinfo.

Ve svém videoblogu Vladimír Franta reaguje na výroky Jakuba Kalenského o tom, že Sputnik v České republice šíří dezinformace a tzv. fakenews. Franta se pozastavuje nad tím, že Kalenský byl placen českou vládou k tomu, aby ovlivňoval veřejné mínění v zemích Východního partnerství sousedících s Ruskem. O tom sám Kalenský promluvil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

„Snaží se jim vtisknout svoji vizi reality, což mu přijde v pořádku. Když se ale o něco podobného pokouší protistrana, tak v tom samozřejmě vidí hned nějaké dezinformace,“ říká na videu Vladimír Franta. „Co je špatného poskytovat alternativní pohled na realitu v rámci pluralitně nastavené společnosti?“ táže se.

Dále vyzval Kalenského, který nyní působí jako analytik Euroasijského centra amerického think tanku Atlantic Council, a další kritiky, aby byli zcela konkrétní a přesní, pokud jim něco na Sputniku vadí.

Fakta, názory (dez)informace

Právě po této výzvě přišla reakce CTHH MV, které s odkazem na studium Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) tvrdí, že Sputnik Česká republika je „státní médium nedemokratického režimu Ruské federace“ a přirovnalo ho k serveru Aeronet.

„Také ředitel (Bezpečnostní informační služby, BIS, pozn. red.) potvrzuje, že @sputnik_cz patří společně s (televizí RT, pozn. red.) mezi hlavní nástroje státní propagandy Ruské federace. Jejich úkolem je mj. popularizovat kremelskou propagandu v české společnosti, např. o sestřelení letu MH17,“ tvrdí dále CTHH MV.

K poslednímu statusu Centrum přikládá zprávu Sputniku Česká republika z 20. června letošního roku, kde se informuje o prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o katastrofě malajsijského Boeingu MH17. Ten po skončení Přímé linky, kde odpovídal na dotazy ruských občanů, označil důkazy zveřejněné mezinárodním vyšetřovacím týmem za nedostatečné.

Sputnik o prohlášení prezidenta informoval, stejně jako i o závěrech mezinárodního vyšetřování, jež nazvalo jména tří ruských občanů a jednoho Ukrajince, kteří podle vyšetřovatelů stáli za sestřelením Boeingu. Čí argumenty jsou přesvědčivější, Sputnik přenechává na posouzení čtenářům. O tom, že ruský prezident nesouhlasí se závěry vyšetřování, napsal ostatně například i server iROZHLAS.cz. Proč zrovna zpráva uveřejněná na Sputniku je dezinformací, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám nevysvětlilo.

Kromě Putina pochyby o závěrech vyšetřování vyjádřil i malajsijský premiér Mahathir Mohamad. Ten označil vyšetřování za protiruské spiknutí.

„Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky,“ cituje ho iROZHLAS.cz.

Strach má velké oči

Dříve Národní centrála proti organizovanému zločinu (NOCZ) Policie ČR ve své výroční zprávě za rok 2018 označila činnost „alternativních médií“ za hrozbu pro budoucnost.

„Do budoucna byla jako hrozba vyhodnocena činnost tzv. alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů,“ stojí ve zprávě. „Řada těchto alternativních médií neskrývá svůj nekritický postoj vůči Ruské federaci, konfliktu na Ukrajině a anexi Krymu. Obdobně je tomu i v oblasti politického extremismu v souvislosti se vznikem a působením radikalizovaných jednotlivců a skupin, u nichž se mohou projevovat násilné tendence,“ dodávají.

Redakce Sputniku Česká republika se v pondělí 29. července obrátila na NOCZ, aby zjistila, o jaká konkrétní média se jedná. Centrála však komentář poskytnout odmítla.

„Děkujeme za Váš zájem o naši práci. Jsme rádi, že jste se seznámili s Výroční zprávou NCOZ za rok 2018, nicméně necítíme potřebu jakkoliv komentovat informace, které obsahuje,“ odpověděla Sputniku na zaslané otázky pplk. Mgr. Iva Knolová z NCOZ Policie České republiky.

Přesto zástupci Policie ČR v minulosti Sputniku komentáře poskytovali. Mezi nimi byl i ředitel Národní protidrogové centrály, brigádní generál Jakub Frydrych. Kvůli tomuto rozhovoru však musel čelit kritice.

„Poskytovat rozhovor dezinformační mašině poukazuje buď na pozoruhodnou míru nekompetence, nebo na pozoruhodnou míru ochoty kolaborovat s nenávistnou propagandou, řekl pro Aktuálně.cz již zmiňovaný Kalenský.

Frydrych ale pochybení ze své strany odmítl.

„Určitě po mně nechtějte, abych komentoval nějaké vaše úsudky. Můžu vám to popsat velmi lakonicky. Byl jsem požádán o čistě odborný rozhovor. Dostal jsem gramotné otázky, což se v českém veřejném prostoru často nestává. A odborně jsem na ně odpověděl,“ reagoval Frydrych na dotaz médií.

Určitou skepsi k fungování CTHH MV dříve vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Ten ve svém vánočním poselství v roce 2016 uvedl, že by si nepřál, aby se z ministerstva vnitra stal novodobý Koniáš.

„Jsem zásadně proti cenzuře s výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie. Ale jinak ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá. A proto bych si nepřál, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných, nebo dokonce zakázáníhodných internetových serverů,“ uvedl prezident.