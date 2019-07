„ČSSD na MZV zneužívá veřejné pozice pro uspokojení potřeb členů strany.“ Po Zahradilovi se do Petříčka opřel i Babiš

Zahradil dnes na sociálních sítích zkritizoval složení Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Poukázal totiž na velký počet členů pražské ČSSD v úřadu. Podle europoslance je na MZV až 35 procent sociálních demokratů. Andrej Babiš portálu Novinky výtky vůči tomu, jak Petříček řídí svůj resort, okomentoval.

„Číslo 35 procent je pro mě zarážející a to i v kontextu toho, ze pražská organizace ČSSD byla proti vstupu do vlády s hnutím ANO. Je to jasný úkaz papalášství a zneužívání veřejných pozic pro uspokojení potřeb členů strany,” uvedl Babiš.

Podle premiéra je pro ČSSD očividně důležitější stranická příslušnost než odbornost.

Slovní přestřelka mezi Petříčkem a Zahradilem

Na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky má dojít ke změnám. Členové pražské ČSSD Anita Grmelová a Radek Hlaváček směřují k tomu, aby se stali politickými náměstky úřadujícího ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Zahradil na Facebooku položil otázku, proč neúspěšní politici z ČSSD mají ovládat tak důležité ministerstvo jako je zahraničí. Podle europoslance by Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo třeba přejmenovat na Úřad pro zaměstnávání členů pražské ČSSD. Petříčka dokonce označil za „bývalého podržtašku“ neoficiálního vládce pražské ČSSD Miroslava Pocheho, což je podle něj hlavním důvodem, proč dostal ministerskou funkci.

„Náměstek ministra L. Kaucký z pražské ČSSD totiž vyjíždí jako velvyslanec. Takže novou kádrovou posilou bude předseda Mladých sociálních demokratů R. Hlaváček, jinak č. 3 na zcela neúspěšné eurokandidátce ČSSD. A hned náměstek, jak jinak - vedle náměstka A. Chmelaře, dalšího pražského sociálního demokrata, který na MZV přesídlil již dříve z Úřadu vlády. Je zkrátka třeba se zabetonovat ve státní službě, dokud je ČSSD ve vládě, neřku-li ve Sněmovně. A ve vhodný čas před volbami se uklidit na nějakou ambasádu,“ pustil se Zahradil do složení a změn na ministerstvu.

Petříček si slovy europoslance ODS vybudoval na ministerstvu zahraničí svůj „pravdoláskařský fanklub“. Podle informací Zahradila je ve vedení resortu až 35 procent členů ČSSD.

Ministr se proti kritice Zahradila na Twitteru ohradil.

Vazeny pane poslance, mohu Vas pozadat, jestli muzete dolozit, kterych 35% funkci na MZV je obsazeno cleny CSSD? S cistym svedomim mohu pouze konstatovat, ze to neni pravda, ani co se ustredi, ani co se ZU tyka. — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 29, 2019

„Vážený pane poslanče, mohu Vás požádat, jestli můžete doložit, kterých 35 % funkcí na MZV je obsazeno členy ČSSD? S čistým svědomím mohu pouze konstatovat, že to není pravda, ani co se ústředí, ani co se ZÚ týká,” napsal Petříček.