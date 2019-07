Obrat o 180 stupňů: „Miliardy pro uhlíkovou neutralitu najdeme,“ vzkázal Babiš z Bruselu

Česká vláda by mohla souhlasit s ambiciózními klimatickými cíli a podpořit opatření pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Připustil to v pondělí český premiér Andrej Babiš po jednání s příští předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu.