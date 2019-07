„Byl jsem dobrý ministr, Zeman musel čelit absurdnímu tlaku,“ vzkázal Staněk ČSSD

Odcházející ministr kultury Antonín Staněk je přesvědčen, že krizi způsobili ti, kdo do čela resortu navrhli člověka, kterého prezident Miloš Zeman jmenovat nechtěl. Svou práci na ministerstvu Staněk hodnotí kladně a je přesvědčen, že ho předává ve stabilizované podobě.

Zeman v pondělí odvolal ministra kultury Antonína Staňka. Resort opustí ve středu. Do té doby bude ještě nutné stihnout vybrat náměstka, který bude resort po jeho odchodu řídit. To ovšem doprovází komplikace kvůli tomu, že služební zákon na tento případ nepamatuje.

„V tuto chvíli analyzujeme jak služební zákon, tak další věci, protože ta situace není vůbec jednoduchá. Zákon řeší zastupování ministra v případě, že ministr existuje, je ale třeba na služební cestě nebo na dovolené. Nicméně neřeší situaci, kdy ministr vůbec není. Já bych nerad uvedl kohokoli do složité situace, kdy by měl cokoli podepisovat a neměl to právně úplně jasné,“ řekl v úterý novinářům Staněk.

Prezident ale hodlá nového ministra jmenovat až v polovině srpna. Do té doby bude resort řídit někdo z náměstků. Dříve se spekulovalo, že by se mohlo jednat o Aloise Mačáka nebo Jiřího Vzientka. Premiér Andrej Babiš mluvil i o náměstkyni Kateřiny Kalistové, která ministra na jednání kabinetu v minulosti několikrát zastupovala.

Stabilizované ministerstvo

Sociální demokraté trvají na tom, aby se příštím ministrem kultury stal Michal Šmarda. Podle Miloše Zemana však není vhodným kandidátem pro tento úřad. V tomto sporu Staněk stojí na straně prezidenta.

„Je to chyba těch, kteří navrhují někoho, koho pan prezident nechce, a bylo by dobré hledat cestu, jak s panem prezidentem najít souzvuk ve jmenování. To není chyba pana prezidenta,“ zdůraznil Staněk.

Své působení na ministerstvu hodnotí v celku pozitivně. Na středu chystá bilanční tiskovou konferenci.

„Myslím, že ministerstvo kultury budu předávat ve stabilizované podobě. Myslím, že tam je několik otevřených kauz a několik, které jsou rozpracované, bude potřeba sledovat. Myslím, že zítra (ve středu) ještě podepíši návrh rozpočtu,“ uvedl končící ministr. „Práci, kterou jsem na vládě odvedl, ti, kterých se dotýkala, určitě poznali, ať už je to péče o památky a podobně,“ dodal.

Vyřešení komplikované situace

Svůj odchod vidí jako podstatný krok k řešení několik měsíců trvající politické krize

„Bezesporu si myslím, že je to vyřešení velmi komplikované a složité situace, která nebyla dobrá pro nikoho. Myslím, že zbytečně vystavovala pana prezidenta absurdnímu tlaku,“ poznamenal Staněk.

Dříve v sociální demokracii hrozili, že pokud se situace nevyřeší do 1. srpna, předseda strany Jan Hamáček vyzve své ministry k podání demise. V úterý ale šéf partaje prohlásil, že ČSSD vyčká do 15. srpna, kdy má prezident rozhodnout o jmenování Šmardy. Hamáček přitom zdůraznil, že to není sociální demokracie, kdo situaci vyhrotil.

„Nejsme to my, kteří to blokujeme. Pan premiér není ochoten některé věci prosazovat důrazněji a pan prezident jasně řekl, že se rozhodne 15. srpna,“ poznamenal. „Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta, ale jsem přesvědčen, že situace teď, jak vypadá na ministerstvu kultury, že v čele ministerstva nebude ministr a bude ho řídit náměstek, je dlouhodobě neudržitelná. To si myslím, že musí vnímat i pan prezident,“ dodal Hamáček.