Komu navrhl dát milost bývalý Klausův poradce, že mu Facebook deaktivoval profil? Ekonomka Šichtařová prozradila detaily

Cenzura Facebooku je v akci. Ze stránek sociální sítě zmizel účet bývalého poradce prezidenta Klause a právníka Pavla Hasenkopfa. Česká ekonomka Markéta Šichtařová na své facebookové stránce odhalila, jak se to stalo, svůj příspěvek doplnila obrazem „toho, jehož jméno nesmíme vyslovit“.

Ještě vpředvečer Pavel Hasenkopf sdílel na Facebooku video s bývalým prezidentem Václavem Havlem a napsal, proč ztratil k Havlovi veškerý respekt. Ale dnes je Hasenkopfův účet na Facebooku zablokován na neurčitou dobu. Upozornila na to ekonomka Markéta Šichtařová, svůj post ilustrovala obrazem Lorda Voldemorta - postavou z prostředí knih a filmů o Harrym Potterovi, která je taky známá jako „jehož jméno nesmíme vyslovit“. A to proto, že na Facebooku také existuje jméno, za zmínku o němž Facebook okamžitě blokuje účet.

„Na vědomí všem přátelům a známým Pavla Hasenkopfa se tímto dává, že na Facebooku ho již více (minimálně v dohledné době) nespatří. Jeho účet byl deaktivován po srážce s Facebookem poté, co v legraci navrhnul, že by Britové mohli dát milost ,tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit‘. (Kdo ví, ten ví – kdo neví, může hádat, ale stejně to zde patrně nikomu nepoví, aby nedopadl stejně…). Pavel se odmítá dál účastnit takové nedůstojné tragikomedie, kterou jsme zažívali před rokem 1989, kdy jsme museli mluvit v jinotajích,“ napsala Šichtařová.

Jde o britského aktivistu Tommy Robinsona, který je navždy zablokován na Facebooku a Instagramu za své příspěvky. Robinson je znám svým aktivismem včetně vysílání ze soudních síní a videí z takzvaných „no-go zón“ v některých britských komunitách, o nichž tvrdí, že byly „přebrány“ muslimskými imigranty. Odteď stačí napsat na svém účtu jenom jeho jméno a příjmení a facebookový algoritmus si již na vás došlápne.

To zkusili ověřit komentátoři na stránce Šichtařové a posílali snímky obrazovky s upozorněním od Facebooku. V komentářích se ale objevilo skutečné jméno Tommy Robinsona - Stephen Christopher Yaxley-Lennon a tento komentář Facebook nevymazal. Jiní komentující vyjádřili naději, že se Hasenkopf brzy vrátí. Jiní hodnotili celou situaci jako antiutopii.

„Toto je Orwellův svět. Dobře víme, jaké je zakázané jméno!“ uvedl jeden z komentátorů.

Několik uživatelů navrhlo alternativu Facebooku: ruskou sociální síť VKontakte.