Opozice: Neustálé ustupování krizi nevyřešilo, ministerstvu kultury hrozí ochromení

V pondělí prezident Miloš Zeman po dvou měsících odvolal ministra kultury Staňka. Resort opustí ve středu 31. července. Opoziční strany se domnívají, že odchod šéfa resortu situaci krizi neřeší. Prezident se totiž hodlá k jeho nástupci Michalu Šmardovi, kterého nominovala sociální demokracie, vyjádřit až v polovině srpna.

„Přestože ČSSD neustále ustupuje, krize stále trvá. Vláda se stala závislou na rozmarech prezidenta, který je známý tím, že říká to, co se mu zrovna hodí, bez ohledu na své dřívější výroky. Banální výměna ministra tak přerostla v krizi, kterou slabý premiér nedovede vyřešit,” řekl Novinkám předseda ODS Petr Fiala.

Krize proto podle opozice nemůže být vyřešena, dokud. V takovém případě hrozí ochromení resortu.

„Může to ohrozit i finanční podporu pro ministerstvo. Premiér moc dobře ví, že vládní prázdniny nejsou nečinnost. Na dovolené ho zastupuje ministryně financí, ale proč? Protože pracuje na přípravě státního rozpočtu. Ostatní ministři v posledních týdnech velmi intenzivně vyjednávali a Staněk nemohl. Na posledních několika schůzkách ani nebyl,” řekl předseda lidovců Marek Výborný.

Dříve Hrad ústy mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka uvedl, že v případě ministerstva kultury na rozdíl například od resortu financí chybějící ministr nepředstavuje problém. S tím ale rozhodně nesouhlasí předseda Starostů Vít Rakušan.

„Je to jen první krok. Pokud nemáme ministra kultury, tak odvolání pana Staňka žádným řešením krize být nemůže. Nedá se rozlišovat ministerstvo od ministerstva, které je důležitější,” řekl.

Kromě toho předseda TOP 09 Jiří Pospíšil varuje, že řízení ministerstva náměstkem může porušovat ústavu.

„Nemá to oporu v psaném zákoně a je to pouze určitá zvykovost. Běžnější by bylo, kdyby byl pověřen jiný člen vlády,” řekl Pospíšil.

Tuto variantu ale již dříve předseda ČSSD Jan Hamáček odmítl.

Staňkovo poslední slovo

V úterý odcházející ministr kultury Antonín Staněk prohlásil, že za krizi mohou ti, kdo do čela ministerstva navrhl člověka, kterého prezident nechce. Kvůli tomu byl podle něj Zeman vystaven absurdnímu tlaku. Své počínání na ministerstvu hodnotí pozitivně a, jak se vyjádřil, přenechává ho svému nástupci stabilizované.

Přitom připouští, že služební zákon neřeší situaci, při které by náměstek zcela převzal řízení resortu v případě absence ministra. Každopádně, kdo to přesně bude, má určit již do středy, kdy ministerstvo opouští. O jmenování Michala Šmardy (ČSSD), kterého nominovala sociální demokracie, prezident rozhodne až 15. srpna.

Dříve v sociální demokracii hrozili, že pokud se situace nevyřeší do 1. srpna, předseda strany Jan Hamáček vyzve své ministry k podání demise. V úterý ale předseda strany prohlásil, že ČSSD vyčká na rozhodnutí prezidenta. Hamáček přitom zdůraznil, že to není sociální demokracie, kdo situaci vyhrotil.

„Nejsme to my, kteří to blokujeme. Pan premiér není ochoten některé věci prosazovat důrazněji a pan prezident jasně řekl, že se rozhodne 15. srpna,“ poznamenal. „Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta, ale jsem přesvědčen, že situace teď, jak vypadá na ministerstvu kultury, že v čele ministerstva nebude ministr a bude ho řídit náměstek, je dlouhodobě neudržitelná. To si myslím, že musí vnímat i pan prezident,“ dodal Hamáček.

Mezitím probíhá jednání čtyř opozičních stran, jež chtějí vystoupit společně proti hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021. Jednání se účastní ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN. Tyto strany chtějí vytvořit společnou kandidátku se společnými programovými prioritami a společným kandidátem na premiéra. Tím má podle občanských demokratů být jejich předseda Petr Fiala.