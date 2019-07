Ovčáček ke kauze Zemanovy údajné rakoviny: Soud totiž posvětil, že kdokoliv může o komkoliv lhát

Bartík koncem roku 2017 na své stránce na Facebooku šířil zprávu, že Zeman trpí rakovinou a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Stalo se to během volební kampaně. Příspěvek zdůvodnil tím, že má veřejnost před volbami právo vědět, jak je na tom Zeman, který obhajoval prezidentský mandát. Hrad a Zemanův lékař jeho slova popřeli, na Bartíka bylo podáno trestní oznámení a žaloba na ochranu osobnosti.

I když policie vyšetřování zahájila, kauzu pote však odložila, proti čemuž si Hrad neúspěšně stěžoval u dozorujícího státního zástupce, kterým byl Arne Nekula. Zeman se pak podle právníka rozhodl obrátit na Kněžínka.

„Prezident republiky podal dne 14. února podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce z Městského státního zastupitelství v Brně o zamítnutí stížnosti proti odložení věci. Podnětu bylo vyhověno a ministr spravedlnosti podal dne 4. března k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona,“ uvedl Nespala. Stížnost podle něho směřuje v neprospěch podezřelého, tedy Bartíka.

Nespala trvá na stanovisku, že se Bartík dopustil trestného činu, a to zřejmě se zlým úmyslem. „Tuto zjevnou nepravdu dokazoval pachatel tak, že řekl, že ji má z důvěryhodného zdroje, který ji má ověřenou svým důvěryhodným zdrojem. To by každý mohl říct o každém všechno, a potom by ten trestný čin (pomluvy) ztrácel smysl,“ podotkl advokát.

Stížnost pro porušení zákona v souvislosti s odložením trestního oznámení podal politik Jan Kněžínek letos v březnu. Ze stížnosti zveřejněné na webu ministerstva vyplynulo, že podle Kněžínka nebyly splněné podmínky pro odložení trestního oznámení, protože podezření ze spáchání trestného činu nebylo rozptýleno. Bartík si podle Kněžínka musel být vědomý závažnosti a dopadu svého činu, a proto by měla policie v dalším řízení zkoumat jeho motivaci.

Bartík ČTK řekl, že Nejvyšší soud nemohl rozhodnout jinak.

„Stížnost byla od začátku nepřípustná. Prezident hrubě zneužívá svoje vrchnostenské postavení, když nátlakem skrze kancléře (Vratislava) Mynáře přiměl bývalého ministra, aby podal nezákonný instrument v můj neprospěch. Zatahuje tak osobní rovinu a mstu do své funkce, zneužívá funkci,“ řekl Bartík.

Rozhodnuti Nejvyššího soudu zarmoutilo mluvčího prezidenta Jiří Ovčáčka.

„Je to velmi smutné. Soud totiž posvětil, že kdokoliv může o komkoliv lhát. V době boje s dezinformacemi je to precedentní průlom. Neblahý ve svých důsledcích,“ napsal Ovčáček na své stránce v Twitteru.

Zeman vede s Bartíkem civilní spor také u Městského soudu v Brně, projednávání případu začne v září, informuje o tom ČTK.