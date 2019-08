Zeman míří na dovolenou. Rybník a člun, nebo něco jiného?

Prezident Zeman bude dovolenou trávit na zámku v Lánech. To je změna oproti předchozím letům, kdy dovolenou trávil v moravském Novém Veselí, kde pobýval předtím, než se přestěhoval do Prahy na Hrad. Z této moravské vesnice pocházejí i fotografie, jak se Miloš Zeman plaví na svém nafukovacím člunu na místním rybníku.

V posledních letech ale prezident tráví dovolenou na zámku v Lánech stále častěji.

„Upozorňuji redakce, že pan prezident bude mít do poloviny srpna dovolenou. Stejně tak bude mít dovolenou i tiskový mluvčí. K dispozici budu na e-mailu, jen v případě opravdu závažných událostí. Pokud jde o ministerstvo kultury, do ukončení dovolené nechystáme žádné vyjádření!“ prohlásil na svém Twitteru prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček.

Upozorňuji redakce, že pan prezident bude mít do poloviny srpna dovolenou. Stejně tak bude mít dovolenou i tiskový mluvčí. K dispozici budu na e-mailu, jen v případě opravdu závažných událostí. Pokud jde o ministerstvo kultury, do ukončení dovolené nechystáme žádné vyjádření! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30 июля 2019 г.

Prezident Zeman již část dovolené letos měl – na přelomu června a července plánoval strávit několik dní v Novém Veselí. Plánovanou dovolenou ale přerušil kvůli neshodám v koalici ohledně postu ministra kultury.

Předchozí ministr kultury Antonín Staněk byl odvolán k 31. červenci. Resort bude nyní řídit ekonomický náměstek René Schreier, jenž byl pověřen dočasným vedením úřadu. O novém ministrovi bude prezident rozhodovat po skončení dovolené. ČSSD do čela ministerstva navrhuje Michala Šmardu.

Dříve v sociální demokracii hrozili, že pokud se situace nevyřeší do 1. srpna, předseda strany Jan Hamáček vyzve své ministry k podání demise. V úterý ale šéf partaje prohlásil, že ČSSD vyčká do 15. srpna, kdy má prezident rozhodnout o jmenování Šmardy. Hamáček přitom zdůraznil, že to není sociální demokracie, kdo situaci vyhrotil.

„Nejsme to my, kteří to blokujeme. Pan premiér není ochoten některé věci prosazovat důrazněji a pan prezident jasně řekl, že se rozhodne 15. srpna,“ poznamenal. „Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta, ale jsem přesvědčen, že situace teď, jak vypadá na ministerstvu kultury, že v čele ministerstva nebude ministr a bude ho řídit náměstek, je dlouhodobě neudržitelná. To si myslím, že musí vnímat i pan prezident,“ dodal Hamáček.