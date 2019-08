Gottovi se po schůzce s dcerami udělalo špatně

V neděli Karel Gott slavil své narozeniny se svými dcerami doma na Bertramce. Oslavy se zúčastnili také jeho starší dcery, Lucie a Dominika, která přiletěla k otci z Finska spolu se svým manželem. Na schůzce byly přítomny i jeho nejmladší dcery a Gottova manželka. Během oslavy se Gott cítil dobře, měl chuť k jídlu a dokonce si spolu se svou rodinou zpíval u kytary. O tom vypověděla nejstarší dcera Karla Gotta Dominika.

Po oslavě se Gottovi však stalo špatně a musel se vypořádat s dalším nástupem nevolnosti. Karel Gott je dosud v domácím léčení. Manželka Ivana ho denně vozí na ambulantní kontroly do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.

O spatném stavu Karla Gotta promluvila Dominika portálu Blesk.cz. Informaci dostala od Gottovy manželky.

„Volala mi před odletem z Česka a řekla mi, že tátu ta neděle velmi zmohla, udělalo se mu zle a leží. Řekla jsem jí, že mě to moc mrzí. Není se čemu divit, dozníval u něj zápal plic a muselo to být pro něj náročné. Tak moc se nám ale chtěl věnovat! Obdivuji ho,“ řekla Dominika.

Zrušení koncertu

Sputnik dříve informoval, že Karel Gott má vážné problémy se zdravím, kvůli čemuž musel zrušit velký koncert. Podle kapelníka Gotta Pavla Větrovce lékaři Karlu důrazně doporučili nevystupovat, protože by podle nich ohrozil svůj život.

„Jenže Karel je blázen a má svou hlavu. A hlavně své fanoušky, které nechtěl za žádnou cenu zklamat. Tu Benátsku chtěl odehrát stůj co stůj,“ podotkl Větrovec.

Nemohla o tom Karla přesvědčit ani jeho žena Ivanka.

„Ivanka plakala, málem ho prosila na kolenou, ať to vzdá. Nic. Poprosila mne tedy, ať mu to zakážu jako kapelník. Hučel jsem do něho ze všech stran. Marně. Tak moc chtěl vystoupit,“ prozradil Větrovec.

Po odchodu ze zkoušky se však vše náhle změnilo. S kapelníkem se sice loučil s tím, aby mu poslal repertoár, ale asi o hodinu nato se přes SMS ozval, že své vystoupení zruší. Doma se mu prý udělalo tak špatně, že to nakonec opravdu musel vzdát.