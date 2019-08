Foto: Nikol Moravcová zveřejnila fotku, jak kojí své dítě a srovnala ho s piraňou, která se přisaje k prsu

K příspěvku uvedla, že jí to strašně bolí a přirovnala svou dceru k malé amazonské pirani, co se jí každé 3 hodiny agresivně přisaje na prso a nechce se pustit.

„D O J Č E N I E. Ano, přesně takhle se řekne kojení ve slovenštině. No přísahám! A vlastně to přesně vystihuje ten zázračný akt, kdy mládě saje mléko matce. Je pro mě až neuvěřitelný, jak samovolný a instinktivní to pro (vím, že ne pro každou) matku, ale i dítě je. Já si třeba neřekla, tak a teď budiž mléko v mých ňadrech, pokud možno prvních pár dní na imunitu a pak na uhašení hladu a žízně tohoto malého tvorečka. Zařídilo se to nějak samo. A to, že malá saje jak pijavice je další přirozený instinkt, který si neumím vysvětlit, ale teda před čím mě nikdo nevaroval, že to bude tak strašně bolet! A to ještě nemá zuby (zato má už mozoly na dásních;)). Přirovnala bych jí k takové malé amazonské pirani, co se mi každé 3 hodiny agresivně přisaje na prso a nechce se pustit. Jo a tváří se přitom jako andílek, samozřejmě. Aspoň, že si už umí sama odkrknout. Na to manžel namítl, že jeho za to okřikuju a ji sladce chválím. No jo, není krknuti jako krknuti, znáte to, a tak tady válčíme několikrát denně a mě se z toho kojení už kroutí prsty na nohách, ale prý to přejde... Tak už aby! Auuuuuuu,“ detailně vyjádřila své emoce moderátorka.

Její fanoušci ji v komentářích hned začali podporovat a vyprávět své příběhy z těhotenského života. Sledující její pocity celkem podpořili a většina žen uvedla, že měli podobné problémy, ale přežily to a pak se dokonce strašně těšily na další porod a to kojení.

Nikol Moravcová je česká moderátorka, herečka, blogerka módy a individuální turistiky a bývalá modelka. V roce 2006 byla zvolena Miss Internet.