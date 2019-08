Okamura se ohradil proti zprávě „Hamáčkovy“ NCOZ o mediálních hrozbách. Vidí konec demokracie

„Už mě to fakt nebaví, jak orgány Hamáčkova (ČSSD) ministerstva vnitra plivou na slušné občany, kteří se jen chtějí bránit. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve své výroční zprávě za loňský rok uvedla, že činnost takzvaných alternativních médií je hrozbou do budoucna. Prý šíří dezinformace, konspirační teorie a nenávist… NCOZ nezmínila žádné konkrétní weby. Jen bych k tomu ale poznamenal, že absence „alternativy“ znamená konec demokracie a totalitu,“ napsal Tomio Okamura.

Předseda SPD následně zmínil, že policie by se měla starat o bezpečnost občanů České republiky. Podle jeho názoru představuje skutečné nebezpečí předseda ČSSD Jan Hamáček, který vede ministerstvo vnitra.

„Když někdo upozorňuje na to, že imigranti shazují lidi pod vlak a dětem řežou hlavu, což je prokazatelný fakt, šíří dezinformace a nenávist? Co kdyby se radši naši experti z NCOZ třeba zaměřili na to, aby čeští lidé byli v bezpečí a nebyli napadáni imigranty? Skutečnou hrozbou pro bezpečnost českých občanů, jste Vy, pane Hamáčku, „experti“ a čučkaři NCOZ, kteří místo ochrany slušných lidí tyto lidi chcete kriminalizovat!“ dodal politik.

Okamura se následně pustil do bruselských elit a francouzské a španělské vlády.

„Šíří nenávist a dezinformace ten, kdo upozorňuje na to, že španělská a francouzská vláda za souhlasu bruselských elit mlátí protestující občany? Šíří nenávist, konspirační teorie a dezinformace ten, kdo upozorňuje na to, že USA rozvrátily mnoho států na Blízkém východě a že po nich zůstaly statisíce mrtvých a potoky krve?“ ptá se předseda SPD a pokračuje: „Šíří nenávist ten, kdo varuje před islámským extremismem a islámským antisemitismem? Šíří nenávist ten, kdo tu nechce mít teroristické útoky a že nesdílí názor islámu, že ženy jsou podřadné bytosti?“

Okamura následně poukázal na případy, kdy čeští lidé byli napadeni cizinci na území vlastního státu a utrpěli vážná zranění. Připomněl případ Marka Petružálka, jemuž rakouský Turek po hádce podřízl krk.

„O boji proti dezinformacím a nenávisti, vyprávějte Markovi Petružálkovi, kterému ve Znojmě rakouský Turek podřízl hrdlo! Marek upadl do kómatu, oslepl a ochrnul! Vyprávějte to číšníkovi z Prahy, kterého brutálně napadli Nizozemci imigrantského původu! Vyprávějte to dívce znásilněné u Lukavce!“ dodal politik.

Největším nebezpečím pro české občany je podle předsedy SPD ministr vnitra Jan Hamáček, který se spolu s policisty z NCOZ nevěnuje ochraně slušných lidí a místo toho je chce kriminalizovat.

„Pane ministře vnitra Hamáčku, že se nestydíte! Co kdyby se radši experti z NCOZ třeba zaměřili na to, aby čeští lidé byli v bezpečí a nebyli napadáni imigranty? Lidé jsou v Evropě vražděni imigranty, hrozbou jsou ale podle Vás ty alternativní servery, které to netutlají? Je to opravdu hnus. Skutečnou hrozbou pro bezpečnost českých občanů, jste Vy, pane Hamáčku, „experti“ a čučkaři NCOZ, kteří místo ochrany slušných lidí tyto lidi chcete kriminalizovat!“ uzavřel svůj příspěvek Okamura.

Výroční zpráva NCOZ

Národní centrála proti organizovanému zločinu Policie ČR ve své výroční zprávě za rok 2018 označuje činnost „alternativních médií“ za hrozbu pro budoucnost. Tato zpráva v části „problematika terorismu a extremismu“ obsahuje na stránce 26 fráze, z nichž bezprostředně vyplývá, že Police České republiky vidí v některých médiích a novinářské činnosti hrozbu.

„Do budoucna byla jako hrozba vyhodnocena činnost tzv. alternativních médií, která mohou výrazně podporovat vyhraněnost a radikální názory svých adresátů,“ stojí ve výroční zprávě NCOZ za rok 2018, aniž by policisté definovali termín „alternativní média“ a uvedli rozdíl mezi „médii“ a „alternativními médii“. NCOZ ve zprávě rovněž neupřesňuje, o která „alternativní média“ se konkrétně jedná.

Sputnik se na policisty obrátil s otázkami, aby upřesnili své vágní formulace ve zprávě. NCOZ byla požádána, aby odpověděla na následující otázek:

O která alternativní média se jmenovitě jedná?

Podle jakého klíče označujete média za „alternativní“? Kde končí pro Policii ČR hranice médií a začínají ona zmiňovaná „alternativní média“?

Policie ČR může jednat pouze v rámci a na základě zákona. Kde se v zákonodárství České republiky hovoří o „alternativních médiích“, potažmo o „alternativních žurnalistech“, že Policie ČR tento termín aktivně používá ve svých oficiálních dokumentech o své činnosti?

Jak je možné, že se Národní centrála proti organizovanému zločinu Policie ČR vůbec zajímá činnost novinářů a médií, pokud ta svojí činností nepřekračují rámce zákona?

Strážci pořádku ovšem ústy pplk. Mgr. Ivy Knolové na otázky odmítli konkrétně odpovídat.

„Děkujeme za Váš zájem o naši práci. Jsme rádi, že jste se seznámili s Výroční zprávou NCOZ za rok 2018, nicméně necítíme potřebu jakkoliv komentovat informace, které obsahuje,“ odpověděla Sputniku na zaslané otázky pplk. Mgr. Iva Knolová z NCOZ Policie České republiky.

K situaci, kdy lidé vyhledávají kromě tradičních médií i jiné zdroje informací, se na začátku července vyjadřovala i hlavní redaktorka televize RT a agentury Sputnik Margarita Simoňanová. Prohlásila, že kdyby tradiční média svým divákům, čtenářům a posluchačům nelhala a dělala poctivě a čestně svoji práci, lidé by se od nich neodvraceli a nehledali by informace jinde.