Jak si užit vládní prázdniny? Některé ministry Česko láká víc, než zahraničí

Ministři mají své prázdniny stejně jako školáci. V úterý proběhla poslední schůze vlády a ministrům nyní začalo několikatýdenní volno, které má každý v plánu strávit jinak. Většina z nich cestuje do zahraničí, ale jsou i ti, kteří dávají předost dovolené v Česku. Píše o tom portál iDnes.cz

„O mně se ví, že jsem nejšťastnější na Šumavě. Tam budu trávit většinu prázdnin. Vydám se na spoustu pěších tůr, bylo by super, kdyby rostly houby, ale zatím to tak nevypadá, a večer si zapálím oheň. To mi úplně stačí,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Je uvedeno v článku.

Tomáš Petříček se letos rozhodl neletět do zahraničí, ale radši strávit čas s rodinou v Česku.

„Vyrazíme pod stan na Kokořínsko a také chceme nějaký čas strávit na chalupě,“ uvedl. Nejvíce se těší na čtení knih, které musel doposud z důvodu nedostatku času odkládat.

Ministr obrany Lubomír Metnar chce dovolenou strávit hlavně s rodinou. „Dovolenou budu trávit s rodinou a už se těším, že na sebe budeme mít víc času,“ řekl.

Dětem se bude věnovat také ministr zemědělství Miroslav Toman. Se svými třemi dcerami chce vyrazit na týden k moři a týden pak stráví v českých horách.

Ministr školství Plaga odcestuje na 14 dní do Chorvatska s rodinou a přáteli a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová bude zhruba dva týdny ve Španělsku u moře s rodinou.

Prezident Zeman stráví dovolenou v Lánech

Prezident Miloš Zeman bude při dvoutýdenní dovolené, která mu začala ve čtvrtek, odpočívat na zámku v Lánech. Dovolená by mu měla skončit v polovině srpna.

Marie Benešová stráví své volno částečně ve Španělsku a částečně doma.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch naopak už Španělsko zná a chce poznat něco nového.

„Celou řadu let jsme jezdili do Španělska. A protože ho máme už celkem procestované, rozhodli jsme se toto léto půjčit auto a poznat pobřeží Portugalska,“ uvedl Vojtěch.

I Andrej Babiš většinu prázdnin stráví v zahraničí. Jako cíle své dovolené uvedl Krétu a Francii. „Do Řecka jezdíme nejvíce, máme to tam rádi,“ řekl.

Dovolenou v horách má v plánu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Jedu s rodinou na dva týdny do hor do Alp. Budeme chodit na túry, koupat se a hodně číst a spát," svěřila se.