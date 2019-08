Česko přišlo o legendárního krále vystřihovánek

Podotýká se, že výtvarník měl osobitý styl, který posunul díky své precizní práci papírového modelářství na úplně jinou úroveň.

Zásluhou na tom měl i ten fakt, že Vyškovský vystudoval architekturu. Navíc později pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů.

Do portfolia umělce patřily nejen modely staveb, ale i automobilů nebo stavebních strojů. Například, jedním z jeho prvních modelů bylo historické auto. Tehdy, na konci šedesátých let, kovová autíčka, tzv. „angličáky“, nebyla k dostání. Takže svou tvorbou udělal velkou radost dětem z okolí.

Zrovna tímto modelem zaujal svého času i vydání ABC. Pak následovala spolupráce po dobu desítek let.

„Jako šéfredaktor jsem tehdy dostával na stůl denní noviny. A já jsem v těch novinách jednou našel reportáž o dvou pánech z jakéhosi ústavu pro rekonstrukci památkových objektů, kteří staví modely autíček. To mě hned praštilo do očí, tak jsem vzal telefon a začal jsem zjišťovat, jak je kontaktovat. Dostal jsem se k nim, pozval jsem je do redakce, popovídali jsme si a předal jsem je naším kolegům, kteří dělali přílohy, “ uvedl pro Blesk Zprávy tehdejší šéfredaktor ABC Vlastislav Toman.

Každý umělec svou tvorbou vytváří i svůj vlastní svět. Nebyl výjimkou i Vyškovský, za jehož největší dílo je považován Pražský hrad.

Lidem přinášely radost i další jeho modely, jako zámky a hrady, lidová architektura z Čech, Moravy i Slovenska, závodní formule, stavební stroje, lodě, letadla a figurky. Některé jeho modely, například kosmická loď Galaxia nebo funkční fotoaparát Dirkon, dosud zdobí pokoje mnoha dětí od konce 60. let.

