„Novinářský odpad a lidské hyeny.“ Okamura zaútočil na česká média kvůli Jaklovi, kritizoval i policii

Český politik a lídr hnutí SPD Tomio Okamura podrobil kritice vyšetřování incidentu s napadením Ladislava Jakla, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílaní RRTV za SPD a někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause. Pustil se i do médií, která podle něj případ bagatelizovala a zlehčovala.

„Útočník dosud nebyl potrestán! Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) za SPD šedesátiletý Ladislav Jakl, který byl koncem května v pražském metru brutálně a srabácky zmlácen devětadvacetiletým sluníčkářem a vysokoškolským studentem Danielem Rubínem jen za to, že zastává názory SPD, nyní zveřejnil fotografie svého ramene zaznamenané krátce po útoku,“ píše Okamura.

„Láďa Jakl v této souvislosti připomněl výroky tohoto brutálního násilníka Daniela Rubína, který médiím tvrdil, že Láďu Jakla pouze jednou lehce udeřil do ramene. Nakolik jsou výrazné modřiny takřka na celé ruce následkem „jedné drobné“ rány, posuďte sami…,“ sdělil.

Politik uvádí, že se Jakl po incidentu musel podrobit řadě lékařských vyšetření a měl problémy se spánkem.

„Tady vidíte v praxi představy sluníčkářů o demokracii – když nemáš naše názory, tak tě zmlátíme nebo občansky zlikvidujeme! Je to hnus. Je to sluníčkářský fašismus, který podporují také politici tzv. demokratického bloku, novináři a aktivisté z neziskovek!“ napsal Okamura.

Dále politik kritizoval policii za to, jak se postupuje ohledně řešení případu napadení na Jakla. Ta podle něj věc ukončila a předala záležitost k vyřešení Úřadu městské části Praha 1.

„Na Praze 1 vládne sluníčkářská koalice hnutí Praha Sobě poslance KDU-ČSL Jana Čižinského s Piráty. A Úřad městské části Praha 1 se vůbec nezabývá fyzickým napadením, ale pouze slovními urážkami Daniela Rubína vůči Ladislavu Jaklovi! Láďa se to dověděl z dokumentu, který mu sám úřad poslal a žádá ho o souhlas se zahájením přestupkového řízení. Vzhledem k tomu, že úřad nechce Rubína trestat za napadení, Láďa Jakl souhlas vyslovit odmítá, protože by tím dle svých slov přistoupil na to, že nebyl napaden,“ komentuje Okamura.

Okamura dodal, že se v této souvislosti Ladislav Jakl obrátil se stížnosti ohledně konání policie na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovu. Lídr SPD poté vynadal i některým českým mediím, která podle něj nevěnovala dost pozornosti případu napadení na Jakla a zlehčovala ho.

„Připomínám, že novinářská žumpa v čele s Bakalovým časopisem Respekt a Deníkem N toto brutální napadení o generace staršího člověka mladým sluníčkářem bagatelizovala a zlehčovala. Je to novinářský odpad a lidské hyeny,“ napsal.

Někteří uživatelé Facebooku s tímto Okamurovým názorem souhlasili a připomněli incident s poslancem Dominikem Ferim (TOP 09), který se hojně probíral v médiích.

„Hlavně jaký boom byl kvůli opilecké rvačce Feriho a o tomhle jen malý štěk...,“ okomentovala Veronika Moris.

V dubnu byl Dominik Feri napaden dvěma muži na koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Po útoku byl poslanec s řeznou ránou na zádech převezen do nedaleké nemocnice, z níž byl po ošetření následující den propuštěn. V souvislosti s útokem se okamžitě začalo hovořit o rasisticky motivovaném činu. Dle svědků mělo totiž během napadení dojít také na narážky ohledně Feriho původu. Většina přítomných, včetně starosty Boršic, si ale stojí za tím, že šlo spíše o hospodskou potyčku, za kterou mohl alkohol.

Na dvojí metr medií v popsání incidentu s Ferim a Jaklem upozornil i Institut Václava Klause. Ten poukázal na to, že na rozdíl od napadení na poslance TOP-09, incident s Ladislavem Jaklem tolik mediální pozornosti nedostal, ačkoliv šlo podle institutu o daleko agresivnější útok.

Útoky na Ladislava Jakla

Na konci května byl Jakl zmlácen v pražském metru kvůli svým politickým názorům. Tehdy ho pachatel napadl v metru se slovy: „Ty seš Jakl, ten lídr SPD.“

Publicista měl kvůli tomuto útoku potlučenou hlavu a levé rameno, lékařskou pomoc však bezprostředně po napadení nevyhledal. Následující den se ale přece jen na pohotovost vydal, a to kvůli podezření na vnitřní poranění dutiny břišní.

O pár dní později byl politik znovu fyzicky napaden ve zlínském hotelu při snídani.