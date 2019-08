„Pána soudit nehodlám.“ Čistič Karlova mostu zabil manželku a jejího milence. Na sociálních sítích to budí silné emoce

Osoba Miroslava Černého se dostala do středu mediální pozornosti poté, co odstranil graffiti z Karlova mostu. Ukázalo se, že má za sebou temnou minulost, kterou odhalil na vlastní iniciativu v rozhovoru pro iDnes.cz. U veřejnosti to vyvolalo silné emoce.

Vrhnout světlo na minulé stránky svého života se Miroslav Černý rozhodl poté, co se kolem něj „roztočil velký mediální kolotoč“, na který, jak přiznává, není zvyklý.

„Přišlo mi asi dva tisíce děkovných e-mailů. Já nejsem celebrita, která by si zasloužila, aby ji někdo glorifikoval. Za to, co jsem udělal v souvislosti s Karlovým mostem, jsem neočekával nějaký humbuk. Je to moje práce, kterou dělám rád, a myslím, že má smysl. Musím ale také umět přiznat, že ne všechno v mém životě bylo v pořádku, zejména ve vztazích k mým nejbližším,“ uvedl muž.

Co se stalo?

Miroslav Černý uvedl, že má za sebou vraždu dvou lidí, a to své manželky a jejího milence. K nim došlo v roce 1999. Podle slov muže vše začalo tím, že pár se dostal do stavu, kdy se jeden druhému odcizili, a žena začala Černého podvádět. Krize ve vztazích přinutila muže ke hrozné myšlence – připravit o život sebe a svou choť.

„Nevím, kde a jak mě napadla zrůdná myšlenka, že když už nechci být v životě sám naživu, tak bych s ní chtěl být v jednom hrobě. Tak jsem vzal pistoli, že zastřelím ji i sebe,” uvedl Černý.

Vypuklo to však jinak, než očekával. Podle Černého, shodou okolností potkal svou ženu a jejího milence v nečekaném místě a na vlně emocí je zastřelil. Následně dal pistoli pod svou bradu a zmačknul spoušť. Sebevražda se však muži nepodařila.

„Byl jsem úplně mimo. Takřka v bezvědomí mě převezli do vězeňské nemocnice na Ruzyni. Začal jsem vnímat realitu až ty poslední dny života na svobodě před mým odsouzením. To byl sen. Divoký sen,” říká Černý.

Za svůj čin muž v roce 2000 dostal výjimečný trest 20 let, z toho strávil ve vězení jedenáct a půl roku. Svou vinu Černý úplně uznává.

„Nevím, jak víc vyjádřit lítost nad tím, co jsem způsobil. I po dvaceti letech přicházejí emocionálně silné okamžiky. Proto bych byl nerad, aby jakási gloriola, která se nade mnou za poslední dny objevila, byla něčím, co neodpovídá realitě. Ano, jsem velký darebák, který v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a jsem za ni plně odpovědný,” řekl.

Reakce veřejnosti

Jakmile byl text rozhovoru zveřejněn na facebookové stránce portálu iDnes.cz, reakce lidí na sebe nenechala dlouho čekat a občas byla velmi emotivní.

Někdo vyjádřil názor, že vražda dvou lidí je skvrnou, kterou už ničím Černý neodstraní.

„Absolutně nechápu komenty typu, byla to minulost, teď se napravil. Furt je to poprava dvou lidí. To se nedá odčinit ničím,“ komentoval Honza After.

„Já si myslím, že pro něj na světě už místo není a je podivné, že se s tím srovnal. Kdybych dostal po takovém činu sebereflexi, zhoupnul bych se na prvním lustru. A ještě bych poděkoval za lano... Je mi fakt líto, že si teď třeba čtou pozůstalí, jak si pan žije důstojný život... Nevěřím mu a myslím, že pokud by měl takové svědomí, jak říká, nikdy by už nedokázal normálně žít...,“ sdělil Daniel Pohorský.

Řada lidí vyjádřila muži podporu.

„Ten člověk v rozhovoru ukazuje inteligenci, schopnost komplexního vnímání světa a především předvádí, co je to pokora. Pokora je schopnost nést důsledky svých činů. Pokora je opakem pýchy,“ napsal Bedřich Perután Mladší.

„Tak to jsem nevěděl, vypadá jako slušný chlap, co udělal kdysi, je hrozné, ale to je už dávno,“ napsal Tomáš Ivičič.

Avšak byli i ti, kdo vůči tomuto odhalení měl složitější postoj.

„Neobdivuji ho, ale respekt, že to řekne a chápu ho, proč se přiznal, protože naše společnost ráda řeší minulost. On byl potrestán soudem a on s tím bude žít celý život. Já ho nemohu soudit za minulost, (…) jeho minulost je pouze jeho,“ píše Tony Aki Patt.

„Ufff..silné čtení...nicméně muselo ho to stát hodně odvahy a odhodlání tohle zveřejnit...vůbec ho nechci omlouvat, co udělal, ale teď se snaží pomáhat a je to od něj fér, že chce aby to lidi věděli a nedělali z něj celebritu...,“ komentovala Jana Viktorová.

Zmizení graffiti na Karlově mostě

V noci na 28. července zmizelo z Karlova mostu graffiti, které v půlce měsíce nasprejovali dva němečtí turisté. To však se stalo v rozporu s plány úřadu, které hodlaly provádět práce čištění pět metrů dlouhého a dva metry vysokého nápisu do 15. srpna. Předtím ještě měly schválit metodu s památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

K odstranění graffiti se přiznal Miroslava Černý, který uvedl, že v této oblasti už dlouho působí. Svůj čin odůvodnil tím, že se nemohl dívat na posprejovaný most a zároveň podle něj uplynula doba, po kterou lze nápis šetrně setřít.