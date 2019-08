Moderátorka Borhyová nechce, aby se její děti dívaly na zprávy. Proč?

Známa česká moderátorka Lucie Borhyová nechce, aby se její děti dívaly na zprávy. Podle ní je to věc pro dospělé, nikoliv pro malé. Uvedla to v rozhovoru pro Blesk.cz.

Na otázku novináře, zda dovoluje své pětileté dceře Lindě a desítiletému synu Lucasovi dívat na zprávy, Borhyová sdělila, že ne.

„Chtějí vidět maminku, takže mi do televize zamávají, pošlou pusinku a pak jdou do postele spát, nebo čekají, až přijdu. Nechci, aby se dívaly, protože to není pro děti. Jsou ještě malé,“ řekla.

Uvedla také, že její mediální popularita jí občas nedovoluje věnovat čas svým dětem. Například když se vydávají s rodinou na veřejné akce, během nichž hodně lidí nemůže prostě projít okolí ní, často se chtějí s ní vyfotit.

„Nedávno jsme byli na výstavě aut a bylo tam pár lidí, kteří se se mnou chtěli vyfotit, nebo si přišli pro podpis. Když se to opakovalo už poněkolikáté, tak Linduška naprosto bezprostředně prohlásila: Už zase?“ řekla.

Práce přes postel – to ne

Borhyová uvedla, že se stala moderátorkou díky tomu, že byla ve správnou chvíli na správném místě, nikoliv protože „zalévala kytky a vařila kafe“ tehdejšímu ředitelovi TV Nova Vladimíru Železnému.

„Není to pravda, protože do té doby, než jsem začala vysílat, jsem ho vůbec neznala. Poprvé jsme se setkali, když se přijel podívat na vysílání. To byla první věc, kterou jsem uváděla v rozhovorech na pravou míru, aby lidi věděli, že to místo rozhodně nemám přes postel,“ uvedla.

V rozhovoru také poodhalila, že nikdy netoužila po moderování zpravodajské relace, a za holčičí sen měla profesi tanečnice.

Osobní život je za zavřenými dveřmi

I když osobní život půvabné moderátorky je ve středu pozornosti médií, sama žena o tom moc nemluví, tyká se to i vztahu s muži.

„To nepatří do mého pracovního života. Je to úplně jiná stránka mého života, kterou nechci, aby někdo znal,“ uvedla.

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem.

V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.