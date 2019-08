„Tohle je torpédování státního rozpočtu.“ Babiš se vypořádal s ČSSD

Sociální demokraté minulý týden vyhlásili požadavek o navýšení výdajů pro svá ministerstva o 20 miliard korun českých oproti návrhu rozpočtu, s nímž přišla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). ČSSD argumentuje tím, že Babišovo hnutí ANO drží ministerstvo financí a je tudíž přece primárně na něm, aby zajistilo peníze na priority a sliby této koaliční vlády. Pokud nebudou přijaty požadavky ministrů, mohlo by to znamenat začátek rozhovoru o odchodu ČSSD z vlády.

Andrej Babiš je přesvědčen, že takto se stát řídit nedá, jelikož pokud ČSSD chce více peněz, musí zároveň i navrhnout, kde by se dalo ušetřit. „ČSSD vůbec nechápe, že si na vyšší výdaje musíme nejdřív vydělat. Já se už ani nedivím, oni to nejsou schopni pochopit. Někdy mám pocit, že k tomu nemají zřejmě potřebné vnitřní ustrojení, aby mohli tuhle jednoduchou myšlenku pobrat. Neměli se to kde naučit. Fakt mě štve, kolik svých členů zaměstnávají na ministerstvech, kde odčerpávají veřejné peníze.“

Premiér píše o tom, že pokud by stát požadavky socialistů chválil, stoupl by příští rok deficit na 62 miliard.

„Takhle se přece řídit stát nedá. Nemůžete pořád jen navyšovat výdaje bez toho, abychom snižovali výdaje na provoz státu,“ tvrdí Babiš.

Dle něj svými prohlášeními vystavuje ČSSD naši zemi hrozbě neschválení státního rozpočtu a rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium by znamenalo, že se omezí nejen výdaje na provoz, ale taky na investice a růst, které jsou tady od toho, aby posouvaly Českou republiku dopředu.

„Přitom náš rozpočet nejenže rekordně investuje do lidí, ale je speciálně zaměřený i na ten růst. Výdaje na investice zvedáme o 13 miliard na rekordních 135 miliard. Z této částky půjde 85 miliard z národních zdrojů. Navíc navyšujeme podporu vědy a výzkumu na 48 miliard.“

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vyhlásila požadavek pro své ministerstvo 11 miliard navíc. Avšak rezort zatím nedoložil podrobnější vysvětlení požadované částky, analýzu financování sociálních služeb ani financování problematických IT projektů, i když o to opakovaně žádala Alena Schillerová. Premiér k tomu dodává, že v návrhu rozpočtu ministerstva financí se právě sociální výdaje navýšily na „astronomických“ 52 miliard korun.

„Tohle je torpédování státního rozpočtu v přímém přenosu,“ cituje premiéra ministryně financí.

Že torpédujem rozpočet🙂? My jsme opakovaně navrhli, jak zvýšit příjmy rozpočtu, ale ANO nás odmítlo. Sliby voličům nemohou končit tiskovou konferencí. Pokud chceme Digitální Česko, dobře vybavené policisty a hasiče a bojovat proti suchu, něco to bude stát. #spravedlivyrozpocet — ČSSD (@CSSD) July 31, 2019

Dále premiér ohodnotil požadavky na navýšení rozpočtu jiných ministerstev:

„Ohledně ministerstva vnitra. Mezi lety 2013 a 2020 narostly výdaje vnitra z 54,6 miliard na 76,2 miliard korun, to dělá skok 21,6 miliard. Když to vezmeme podrobněji, výdaje hasičského sboru ve stejném období se navýšily o 3,1 miliardy, výdaje Policie ČR o 14,3 miliardy. A tady je hrozně důležité říct, že rozpočet Policie, stejně jako hasičů, paní ministryně nekrátila. Všichni ostatní měli jasný pokyn ušetřit na provozu 10 procent. Policisté a hasiči jako jediní ne!

Panu ministru Petříčkovi prý chybí 1,5 miliardy. To se divím, vždyť jeho ministerstvo zahraničí přece dostává pořád více peněz. V roce 2008 byly jejich výdaje 6,78 miliardy a v roce 2020 se navrhují ve výši 7,89 miliardy, což je o 16,3 procent víc, tedy o 1,1 miliardy. Pan Petříček ale požaduje další a další peníze. I přesto, že jeho ministerstvo, stejně jako vnitro a MPSV, není schopno utrácet ani ty peníze, které v rámci rozpočtu dostávají a dochází u nich akorát ke kumulaci nespotřebovaných výdajů. Chápete to?“

Závěrem Babiš připomíná, že sociální demokraté vykládali poslední měsíc do médií, že kvůli problému na ministerstvu kultury nemohou odejít z vlády, že svůj odchod zkusí zdůvodnit na základě požadavků na rozpočet. Problém, který veřejně prohlašují, podle něj neexistuje. Babiš se dále odvolal na zodpovědnou za státní rozpočet ministryni financí Alenu Schillerovou, která na svém Facebooku přehledně vysvětluje čísla a tvrdí, že současný návrh navržený rezortem splňuje priority vlády.

Kromě rozpočtu se Andrej Babiš ve svém nedělním příspěvku zmínil o opravě dálnice D1, klimatu, portfoliu nové eurokomisařky za ČR, jednání s příští předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou i dalších tématech.

V současně době má premiér dovolenu a tráví ji se svou rodinou na Krétě.