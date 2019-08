Mediální expert: ČT vysílá speciál ke střelbě v USA, ale o migrantském vraždění kousek za našimi humny ani muk

Štěpánek na svém Facebooku uvedl komentář, ve kterém vysvětlil své stanovisko vůči České televizi. Mediální expert se podivil, že ČT vydala velký materiál, který byl věnován střelbě v Americe, zatímco nic nebylo uvedeno o Eritrejcovi, který ve Frankfurtu nad Mohanem shodil matku s dítětem pod vlak, ani o brutální vraždě v Německu, kdy Syřan za bílého dne mačetou rozsekal spolubydlícího.

Navíc Štěpánek také negativně okomentoval vztah České televize k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

„Á propos, že za všechno samozřejmě může Trump, snad ani nemusím dodávat. A na tenhle propagandistický paskvil jim každá domácnost povinně posílá 1.620,- Kč ročně. Jak dlouho ještě?“- pohoršuje se Petr Štěpánek.

Štěpánek o novinářské práci

Dříve Štěpánek na svém Facebooku publikoval post, ve kterém zaútočil na současná média. Zdůraznil, že teď vůbec neexistuje nezávislý tisk.

,,Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo,” napsal Štěpánek.

Mediální expert Petr Štěpánek je bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Na své internetové stránce uvádí, že opakovaně působil na postu redaktora různých médií včetně ČT. Dlouhodobě kritizuje práci zpravodajské redakce České televize.