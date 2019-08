Půjde Jakeš k soudu za zabíjení utíkajících na Západ? Podle Kalouska by rozsudek „vinen“ měl velký společenský smysl

Portál Týden.cz informoval, že speciální česko-německá komise v současné době prověřuje odpovědnost představitelů komunistického režimu za zabíjení lidí, kteří se pokusili přes území tehdejší Československé socialistické republiky překonat železnou oponu a dostat se do západního Německa nebo Rakouska. Za tyto zločiny zatím nikdo nebyl potrestán. Komise teď chce konat soud nad nejvyššími politickými představiteli, kteří nesli za fungování mašinerie odpovědnost a dosud žijí, včetně bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše a někdejšího československého premiéra Lubomíra Štrougala.

Autor tohoto článku Pavel Baroch uvedl příběh osmnáctiletého občana socialistické Německé demokratické republiky Hartmuta Tautze, který se pokusil utéct přes železnou oponu a byl při tomto pokusu zabit.

Český spisovatel Luděk Navara takto okomentoval nynější vyšetřování: „Je hodně důležité, že se vyšetřování týká všech pater tehdejší moci. Každý zločin musí být potrestán, spravedlnost musí přijít. A je lepší, když to bude pozdě než vůbec.“

Miroslav Kalousek na svém Facebooku také zveřejnil svůj komentář vůči této zprávě. Uvedl, že není mstivý a nechce, aby tito staří muži byli potrestáni, ale podle něho by vynesení odsuzujícího rozsudku mělo obrovský smysl pro celou společnost. Kalousek zdůraznil, že zločiny proti lidskosti nesmějí byt zatajeny. Na závěr svého postu poděkoval těm, kteří to nevzdali.

,,Nemusím ty staré pány nutně vidět ve vězení, nejsem pomstychtivý. Ale rozsudek ,vinen’ by měl velký společenský smysl. Zločiny proti lidskosti nelze promlčet a mávnout rukou, ,že to bylo dávno’. Děkuji všem, kteří to nevzdali,“ napsal.