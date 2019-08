Politolog Zbořil: Stupidní propaganda americké demokracie ,lidských práv a svobod‘ se obrací proti jejich obdivovatelům

Během nedělního rána v obchodním středisku Walmart v texaském El Pasu mladý muž zabil 20 lidí. O několik hodin později v Daytonu (Ohio) střelec zabil 9 lidí, sám byl zlikvidován policií. Údajně bylo celkově bylo zraněno 52 lidí. Ke třetímu případu došlo v Chicagu. V neděli na bylo dětském hřišti zraněno 7 lidí. Podle názoru amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou příčinou masových útoků v USA psychické choroby.

Politolog Zdeněk Zbořil je přesvědčen, že v našem prostředí by to měla být hrůza neboli horor. „Novinky.cz pro jistotu měly tuto zprávu ještě včera na třetím místě svého zpravodajství. Až za podle jejich názoru zřejmě burcujícím titulkem o ‚Babišově protokolárním trapasu‘ v EU. Nám, kteří věříme, že Spojené státy nejsou afghánské bojiště, to tak nezajímavé nepřipadá,“ řekl.

„Stupidní a nekritická propaganda ‚americké demokracie, lidských práv a svobod‘ se obrací proti jejich obdivovatelům. I když nás už i dnes budou přesvědčovat, že je to tam někdy někde trochu jinak,“ uvedl.

Zbořil k tragickému incidentu dále dodává, že po všech těch střelbách na americké prezidenty, vyhazování mrakodrapů v New Yorku a Oklahoma City, střílení na amerických školách aj. by se američtí politici mohli zamyslet, zda veškeré zlo k nim přichází, jak někdy tvrdí, jen ze zahraničí, a zda by také neměli dělat něco navíc pro ochranu svých občanů.

Střelba v USA

Na začátku minulého týdne v americké Kalifornii na gastronomickém festivalu také došlo k tragickému incidentu. V pondělí 29. července mladý muž zastřelil čtyři lidi. Celkově zranil okolo 60 lidí, 11 z nich vážně. Policejní mluvčí uvedl, že podezřelý ze střelby byl hned po zahájení palby zastřelen, útočnou puškou ale stačil zabít tři lidi.

V pondělí 5. srpna americký vyšetřovací orgán FBI oznámil znepokojení, že další extremisté v USA mohou být inspirováni nedávnými útoky a pokusí se o další podobné násilí. Úřad navíc vyzval občany USA, aby informovali pořádkové orgány „o jakýchkoliv podezřelých aktivitách, které uvidí na vlastní oči nebo na internetu“.