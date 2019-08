Ovčáček prozradil, proč se klimatismus může přiblížit svými důsledky nacismu a bolševismu

V pondělí 5. srpna tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na svém facebookovém profilu vyjádřil svůj skeptický vztah vůči problematice změny klimatu. Vysvětlil také, co má podle něho klimatismus společného s nacismem a bolševismem.

Ovčáček uveřejnil na svém Facebooku post, v němž uvedl, že klimatismus se může stát svými důsledky podobným bolševismu a nacismu. Vysvětlil to tím, že tyto tři fenomény mají stejný základ - „nenávidí člověka a milují masu“.

K tomuto postu byl přiložen článek „SVĚT: Nenásledujme falešné proroky“, který byl uveřejněn na portálu Neviditelný pes.

Autor tohoto článku je skeptický vůči otázce změny klimatu. Podle něho není prokázáno, že nynější klimatická situace je spojena s průmyslovou civilizací a způsobem života lidí v rozvinutých zemích. Autor ostře kritizuje ty, kteří podlehli mainstreamu a tvrdí, že změna klimatu je přírodní anomálie, kterou je nutné zastavit, nikoliv považovat za přirozenou věc. Autor se ptá, mají-li být udržovány přírodní poměry, které existovaly někdy kolem 60. let minulého století. Předpokládá se, že to může být spojeno s tím, že to je doba, která zatím nezmizela z paměti ideologů klimatického alarmismu.

Navíc autor vyčítá alarmismům, že zneužívají ,,diskrepance mezi individuální lidskou zkušeností, která je velmi krátkodobá, a podstatou klimatických změn, které mají velmi dlouhodobý charakter a příčiny“. V politické ideologii otázka změny klimatu „přebrala úlohu nového náboženství“.

,,Svou autoritu tito moderní šamani opírají o svou údajnou znalost, jak ovlivnit nadlidské síly, jež řídí svět, v němž žijeme, a způsobují nám různá strádání či přinášejí potenciální existenční hrozby. Metodou, jak toho dosáhnout a při tom získat vliv na masy, je dnes, tak jako kdysi, oběť. Lidé se mají pro uspokojení ,božstev’ zříci něčeho, co považují za obzvlášť důležité, cenné a potřebné pro svůj dosavadní život. Tím odčiní své hříchy a uspokojí ,božstvo’ (v našem případě byla na tento piedestal postavena úroveň CO2 v atmosféře),“ uvádí autor.