Je koalice zachráněná? Schillerová ustoupila a ministerstvo zemědělství dostane miliardu navíc

Během vyjednávání o konečné podobě státního rozpočtu na příští rok Alena Shillerová ustoupila sociálním demokratům v otázce ministerstva zemědělství. Sociální demokraté požadovali 1,5 miliardy korun. Schillerová se s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem dohodla na jedné miliardě. V pondělí to oznámilo ministerstvo financí po schůzce šéfů obou resortů.

„Naši krajinu dlouhodobě trápí kůrovcová kalamita a nedostatek vody. S ministrem Tomanem jsme se proto dohodli, že v rozpočtu na příští rok dáme více peněz na řešení těchto palčivých problémů,“ řekla Schillerová.

Z přidané miliardy má jít 700 milionů korun na kůrovcovou kalamitu . Dalších 300 milionů přísluší. Konkrétně se bude jednat o opatření k zadržení vody v krajině, například výstavby malých rybníčků a vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství tak bude v příštím roce hospodařit s 55,9 miliardy korun.

„S paní ministryní financí jsme se dnes dohodli na posílení plánovaného rozpočtu na příští rok o jednu miliardu korun. Také jsme se dohodli, že v případě mimořádných událostí v zemědělství požádáme v průběhu roku o další peníze, pokud to stav státního rozpočtu dovolí,“ sdělil ministr zemědělství Toman.

Portálu Novinky.cz Schillerová uvedla, že se jí peníze podařilo najít díky přehodnocení rozpočtových priorit a aktualizaci příjmů.

„Současně také probíhají práce na aktualizaci příjmů, kde zohledňujeme například letošní velmi dobré inkaso příjmů ze sociálního pojištění, jehož vývoj jsme hodnotili v dubnu více konzervativněji,” napsala v SMS.

Ultimátům sociálních demokratů

Minulý týden sociální demokraté pohrozili, že odejdou z vlády, pokud jejich ministerstva ze státního rozpočtu na příští rok nedostanou více peněz. Šéf ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček pro své ministerstvo vnitra požaduje o pět až šest miliard víc, ministerstvo práce a sociálních věcí chce 11 miliard navíc, ministerstvo zahraničí zase postrádá 1,5 miliardy a ministerstvo kultury chce dalších 700 milionů korun.

V dopisu, který se dnes objevil v mediích, navrhl šéf sociálních demokratů zavést bankovní daně. Podle Hamáčka by jejich zavedení přineslo do státní kasy 14 miliard. Také zopakoval nápad, aby si podnikatelé mohli dávat do nákladů automobily jen do maximální hodnoty 900 tisíc korun. To by podle politika přineslo další 2,5 miliardy korun.