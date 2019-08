„Generální ředitel ČT by měl okamžitě rezignovat.“ Skandál s pořadem o „dezinformacích” rozzuřil Ovčáčka

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se tvrdě pustil do nového pořadu České televize, který je zaměřený na odhalování falešných zpráv. Nejvíce mu vadí, že se na pořadu bude spolupodílet člověk, který se netají nenávistí k prezidentovi Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi. Generálního ředitele ČT Petra Dvořáka vyzval k rezignaci.

Česká televize spustí na podzim zábavnou panelovou show To se ví s Halinou Pawlowskou, Alešem Hámou a Tomášem Měcháčkem, kteří budou s pozvanými hosty v soutěžních kolech zábavně komentovat a odhalovat falešné zprávy. Moderovat pořad bude Tomáš Měcháček.

„Cílem je ukázat, že v dnešním světě online zpravodajství a dezinformací je komplikované odlišit skutečnost od lži, pravdivou zprávu od té falešné, ale především, že můžeme brát situaci s nadhledem a pobavit se,“ uvádí Česká televize.

Ovčáček tento pořad označil za skandální a poukázal na to, že jedním ze scénáristů je člověk, který v minulosti ostře kritizoval prezidenta Miloše Zemana.

„Takže ČST Praha chystá soutěž proti ‚dezinformacím‘ za aktivní účasti člověka, který se netají nenávistí k prezidentovi a premiérovi České republiky. Schován za přízvisko ‚politolog‘. Tohle Dvořákovy Kavčí hory definitivně přehnaly!“ napsal prezidentův mluvčí na svůj Facebook.

Tím člověkem nejspíše myslel sociologa Stanislava Bilera, který proti Zemanovi nešetřil ostrou kritikou. Kvůli tomuto pořadu Ovčáček vyzval ředitele České televize Petra Dvořáka k okamžité rezignaci.

Vyhořelý Zeman

Biler se před druhou prezidentskou volbou v prosinci 2017 nechal slyšet, že Zeman je vyhořelý politik, který už nemá šanci vyhrát.

„Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne. Přesto je naprostý favorit. Je to neuvěřitelný. Lidi tady milují instituce, nefavorizují Zemana, ale úřadujícího prezidenta, jakousi kolektivní halucinaci. Myslím si ale, že napodruhé nevyhraje,“ uvedl tehdy.

Zemana spolu s bývalým prezidentem Václavem Klausem obvinil z toho, že „mentálně tuhle zemi zdevastovali úplně stejně jako Husák s Jakešem“.

„Autor tohoto výroku: ‪,Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne.‘ ‪Bude připravovat nový pořad ČST Praha o dezinformacích. ‪To arogantní mlaskání u miliardového žlabu na Kavčích horách už je příliš hlasité,“ uvedl k tomu Ovčáček.

Biler, který vystudoval na Masarykově univerzitě obor sociologie a mezinárodní vztahy a evropská studia, na svém Facebooku kritizoval i premiéra Andreje Babiše, nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Kromě toho vyjádřil podporu i klimatickým iniciativám školáků pod vedením 16leté švédské aktivistky Grety Thunbergové. Biler se rovněž postavil proti politikům, kteří dostatečně nedbají na názory mladé generace.

Hnutí proti dezinformacím

Na scénáři pořadu ČT se bude podílet i, rovněž absolvent Masarykovy univerzity v Brně, který je autorem „Nejlepší knihy o fake news dezinformacích a manipulacích!!“, jak ji sám pojmenoval.

Kreativní producentka pořadu To se ví, Lucie Kapounová, uvedla, že touto tvorbou chce navázat na dlouhodobou snahu České televize varovat diváky před falešnými zprávami.

„Pořad by měl v první řadě bavit, myslíme ale i na to, aby divákům rozšířil obzory, co se týká mediální gramotnosti,“ vysvětluje Kapounová. „Zábavnou formou se chceme pokusit rozkrýt pozadí notoricky šířených mýtů, dezinformací a hoaxů, se kterými se potkáváme téměř všude. Ať už jde o politiku, lifestyle, bulvár, sociální sítě a podobně. Navazujeme tak na dlouhodobou snahu České televize vznik a šíření falešných zpráv rozkrývat a diváky před jejich dopadem varovat,“ dodává.

Ke komentáři k novému pořadu Česká televize upozorňuje na studium agentury STEM, podle které dezinformačním webům věří 25,5 % české populace.

Již dříve Ovčáček kritizoval Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH MV) spadající pod Ministerstvo vnitra ČT za to, že přirovnalo agenturu Sputnik k Rudému právu.

„Vnitrácký ouřad nás bude poučovat, co je pravda a co ne? Sorry jako, ale tohle je Česká republika, ne Československá socialistická republika!“ napsal Ovčáček.