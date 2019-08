„Leštit kanóny nešlo, tak uděláte kariéru na opačné straně.“ Na Facebooku se vysmáli fotce Šlechtové s duhovou vlajkou

Dne 6. srpna Šlechtová uveřejnila svou fotku, na níž drží v rukou duhovou vlajku, která je symbolem LGBT komunity. „Hezkou Prague Pride!“- takto podepsala Karla Šlechtová svůj snímek.

Uživatelé sítě okamžitě začali fotografii komentovat. Většina komentátorů její krok nepodpořila.

„Leštit kanóny Vám nešlo, tak třeba uděláte kariéru na opačné straně. Posouvání hranic dekadence a ,normality’, budoucí generace to jistě ocení. Potřebujeme přece 20 pohlaví a aby děti měly za vzor někoho, kdo chodí v latexové masce, je narozen jako žena, ale jmenuje se Karel, protože to tak cítí. Ono o něčem vypovídá i to, že sami homosexuálové to označují za hnus a pouze provokaci.”

„Já jsem si bláhově myslela, že inteligentní lidé se nepotřebují zviditelňovat v takovéhle zvrácené komedii! Inu, spletla jsem se!!!”

Byli však i ti, kteří Šlechtové poděkovali.

„Snad se ještě uvidíme! Happy Pride i Vám, paní poslankyně, a vřelé díky za podporu i za Vaše slova během rozpravy, která bude, doufám, pokračovat.“

„A je to tady. Úžasný týden, jehož příprava byla náročná a dlouhodobá. Gratuluji všem, kteří to dotáhli do konce, abychom se my všichni mohli uvolněně bavit, smát a radovat se z toho, že jsou si všichni rovni. Minimálně před Bohem. Tak snad to pochopí i ti, kteří by měli schválit manželství pro všechny.”

Prague Pride

Festival Prague Pride 2019, který tento rok probíhá od 5. do 11. srpna, je festival LGBTQ s hrdostí pořádaný v Praze od roku 2011. Kromě tradičního sobotního průvodu Prahou, který je vrcholem celého festivalu, pravidelně představuje množství veřejných diskusí a debat, workshopů, sportovních a kulturních akcí i duchovních setkání. Festival organizuje stejnojmenná nezisková organizace Prague Pride. Ředitelem organizačního týmu prvních tří ročníků byl Czeslaw Walek, který se následně stal ředitelem neziskové organizace Prague Pride, a výkonnou ředitelkou festivalu se od roku 2018 stala Hana Kulhánková.

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová je česká ekonomka, politička, státní úřednice, od října 2014 do prosince 2017 ministryně pro místní rozvoj ČR v Sobotkově vládě, od prosince 2017 do června 2018 ministryně obrany ČR v první Babišově vládě, od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, nestranička za hnutí ANO 2011. V březnu 2017 připustila náklonnost ke komunitě gayů a leseb. Při diskusi s Lukášem Hejlíkem na plese Queer Ball v Praze označila homosexuály za svou komunitu. Konkrétně pronesla větu: „Vy ale mluvíte i k mé komunitě.“ Odpovědi na pozdější přímou otázku novinářů Blesku ohledně své sexuální orientace se však vyhnula.