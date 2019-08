„Vládne nám estébák a jeho tisk,“ prohlásil Vondra na tiskovce ODS

Při tiskové konferenci ODS, jejímž hlavním tématem bylo blížící se 30. výročí Sametové revoluce, se někdejší ministr obrany Alexandr Vondra ostře obul do premiéra Andreje Babiše. Řekl, že nám vládne „estébák“ a média, která vlastní.

Vondra, který se na adresu premiéra nechvalně vyjadřoval již několikrát, udeřil dnes znovu.

„Vzpomínání pamětníka je jedna věc, ale ještě důležitější je politika. Svoboda dnes dostává na frak, vládne nám estébák a jeho tisk,“ sdělil na tiskové konferenci.

Vzhledem k názoru ODS, že současná vláda o výročí nejeví valný zájem, spustili svou vlastní kampaň, jež nese název „Demokracie a svoboda nejsou samozřejmost.“ Poslanec Žáček si myslí, že by se na paměť národa nemělo zapomínat, naopak by se o ní mělo mluvit. „Pro dnešní vládu neexistuje rok 89 – její hlavní aktéři totiž stáli na druhé straně barikády,“ dodal.

Změny v ČR

Ke kritice Andreje Babiše se přidal také lídr ODS Petr Fiala . Ten Babišovi vyčítal, že není schopen provéstani zajistit důchod a že to všechno brzdí Českou republiku ve vývoji. Fiala si myslí, že i přes veškeré změny, kterými Česko prošlo, není na vrcholu. Za ten považuje období první republiky.

„Nestaví se silnice, byty. Nejsou zajištěny důchody pro mladé,“ doplnil.

Babiš vs Bureš

Jméno premiéra Andreje Babiše je často skloňováno v souvislosti s tím, že měl údajně vystupovat jako agent StB. V reakci na toto často opakované téma zveřejnil premiér na svém facebookovém účtu příspěvek, ve kterém tvrdí, že „estébák“ nebyl. Status zveřejnil u příležitosti výročí Sametové revoluce, které bude 17. listopadu.

„Co se týká mého estébáctví, já jsem vyhrál soud třikrát, třikrát jsem ho vyhrál a vyhraju ho znovu, protože jsem nikdy nic nepodepsal a nebyl jsem agent StB,“ dodal Babiš.

Slovní potyčka mezi premiérem a bývalým ministrem obrany Vondrou se strhla již během eurovoleb. Tu vyvolal premiér Babiš, který se na margo Alexandra Vondry vyjádřil přímo ve volebním štábu ANO.

Blesku řekl: „Samozřejmě je to člověk z mého pohledu, který je tady v politice dlouho a pravděpodobně se neumí živit jiným způsobem, než být v politice,“. Vondrova reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Ten pán ze Slovenska, který se v 80. letech promenoval s estébáky někde v Ženevě a Maroku, když my jsme tady s Jáchymem Topolem a Petrem Placákem roznášeli letáky a mobilizovali lidi, abychom tady měli svobodu a demokracii, mi nemá co radit, ani co hodnotit,“ uvedl Vondra pro iRozhlas.cz.