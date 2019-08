Zákon o lobbování se Zemana nedotkne. Vláda ho v tichosti změnila

Poté, co byl minulý týden vládou podpořen zákon o lobbování, uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, že v návrhu byly provedeny menší změny. O jaké změny šlo, a že taková důležitá osoba, jako prezident republiky, bude ze seznamu osob vyškrtnut, již neuvedla. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti došlo k těmto změnám poté, co pozměnění seznamu osob navrhl zástupce Kanceláře prezidenta republiky.

Ministryně Benešová portálu Aktuálně.cz sdělila, že návrh pozměnit zákon byl vládou přijat a prohlasován a ona sama jej podpořila.

„Ale nenavrhovala jsem to já, navrhli to jiní. Už nevím, kdo s tím přišel. A co na tom vadí? Zase že je to prezident, jo? Nebo já to nechápu,“ dodala.

Aktuálně.cz zjišťovalo podrobnosti i od ostatních poslanců, premiéra či mluvčího prezidenta republiky Ovčáčka. Vzhledem k faktu, že vláda má však do poloviny srpna prázdniny, odpovědi se nedočkalo. S rozhodnutím vlády naopak nesouhlasí a kritizoval jej poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Nutno podotknout, že v připravované verzi zákona se původně s prezidentem na seznamu nepočítalo. Tento krok tehdejší ministr Kněžínek objasňoval tak, že prezident nemůže být v případě porušení zákona potrestán, jelikož není ze své funkce odpovědný. V dubnu však ministerstvo spravedlnosti přehodnotilo své stanovisko a do zákona se prezidenta přece jen rozhodli zahrnout.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka tehdy sdělil, že je „ve veřejném zájmu, aby prezident republiky informoval veřejnost o svých lobbistických kontaktech.“ Nyní, poté, co se ministerstvo rozhodlo vrátit k úplně původní verzi, vysvětloval Řepka, že se přiklonili k původní variantě z toho důvodu, že prezident nemá trestní odpovědnost.

I přesto, že vláda odhlasovala vyloučení prezidenta ze seznamu, finální podoba zákona není ještě jistá. Zákon nyní postupuje do poslanecké sněmovny a zde se bude ještě projednávat, proto není vyloučeno, že dojde k dalším změnám.

Co se týče seznamů osob, které by měly hlásit schůzky s lobbisty, zůstává tam např. hradní kancléř – v současné době Vratislav Mynář. I přesto, že se zařazením své funkce do zákona nesouhlasil, ministerstvo žádnou změnu v zákoně neprovedlo. Dále na seznamu zůstávají např. poslanci, senátoři či ministři. Daný zákon by měl vstoupit v platnost od ledna roku 2021.