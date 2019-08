Co očekávat od 30. výročí sametové revoluce? Neziskovky, demoblok a ČSSD připravují proti Zemanovi majdan, varuje Fiala

Podle Fialy to připravují politické neziskové organizace, některé strany demokratického bloku a ČSSD.

,,Jsou připravovány časově zkoordinované akce s cílem destabilizovat pozici prezidenta a vyvolat vládní krizi, do které by prezident Zeman nemohl zasáhnout. Je v běhu zahájení procesu ústavní žaloby na prezidenta a je zřejmé, že ČSSD bude nyní usilovat o rozbití vlády pod vhodnou záminkou a ve vhodný čas,“ zdůraznil Radim Fiala.

Fiala upozornil, že třicetileté výročí sametové revoluce „se přímo nabízí“ k navýšení takových plánů. Podle Fialy spoléhají na to, že bude vyvinut tlak na premiéra Andreje Babiše přes elity Evropské unie.

Na závěr postu Fiala uvedl, že hnutí SPD bude chránit politická stanoviska prezidenta Miloše Zemana. Fiala připomněl, že SPD vždy Zemana podporovalo nehledě na to, že měli názorové rozdíly.

,,Budeme se bránit proti majdanizaci naší politiky. Rozhodovat v demokracii musí volby včetně referend, a ne část ulice a neziskovky,“ napsal Fiala.

Fiala proti EU

Fiala je aktivním uživatelem Facebooku. Na svém účtu pravidelně zveřejňuje komentáře, které odrážejí jeho názory a pozice jeho hnutí.

Dne 26. července Radim Fiala uveřejnil facebookový post, v němž zkritizoval rozhodnutí Evropské komise. Ta žaluje Maďarsko u Evropského soudu, protože maďarská vláda kriminalizovala aktivity na pomoc migrantům. Právní úprava, která je pojmenována Stop Sorosovi, umožňuje kromě jiného postihovat nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům bez práva na azyl. Podle Fialy je to důkaz, že sluníčkářská Evropská unie chce „starou dobrou“ Evropu zničit.

Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku „nucené usídlení příslušníků cizích populací“ a současně zdůrazňuje platnost zásady, podle níž se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do níž přijdou. Podle Fialy by to měli využít i v Česku.