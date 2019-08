„Chce se profilovat jako operátor pro určité skupiny? Maříková se kvůli duhové profilovce pustila do Vodafone CZ

Od 5. srpna v Praze probíhá festival Prague Pride 2019, vrcholem tohoto týdne je sobotní průvod hlavním městem, kterého se účastní desítky tisíc lidí. „Festival Prague Pride se koná každoročně v srpnu již od roku 2011. Byl to původní důvod založení spolku Prague Pride, u jehož zrodu stáli čeští LGBT aktivisté a expati dlouhodobě žijící v Praze. V současné době patří Prague Pride mezi největší kulturní akce v České republice. Festival trvá týden a pravidelně představuje přes stovku kulturních i společenských, veřejných diskusí a debat, sportovních událostí i duchovních setkání. Do Prahy přiváží významné zahraniční hosty, mezi nimiž byl například LGBT aktivista Omar Sharif Jr., zpěvačka Conchita Wurst, bývalá islandská premiérka Jóhanna Sigurðardóttir nebo předsedkyně nizozemské policejní organizace ‚Pink in Blue‘ Ellie Lust,“ je uvedeno na webových stránkách festivalu.

Podpora společnosti Vodafone CZ

A právě komunitu LGBT se rozhodla podpořit i společnost Vodafone CZ, která si ve středu k této události změnila svůj profilový obrázek na Facebooku.

„Věříme v sílu spojení. Že budoucnost je hledat společné, ne to, co nás rozděluje. Neděláme rozdíly. I proto podporujeme LGBT+ komunitu a Prague Pride,“ uvádí společnost v popisu nového profilového obrázku.

Je sympatické, že se společnost snaží reagovat i v následné diskuzi v komentářích, kde svůj názor převážně brání. „Dobrý večer, Jiří, vůbec to nezpochybňuji, každému se festival nebo sobotní průvod líbit nemusí. Na druhou stranu nerozumím tomu, proč účastníky označujete za šašky. Také je všechny znáte, byl jste na některé akci festivalu nebo v průvodu, že hned všechny takto nálepkujete? Na svobodné společnosti je přece hezké to, že se každý může zúčastnit takové akce, jaká se mu líbí. Ale nemusíme si kvůli účasti na nějaké akci nadávat nebo se očerňovat. Ondra,“ reaguje společnost na jeden z komentářů.

Kritika poslankyně Maříkové

Na nový profilový obrázek zareagovala i poslankyně za SPD Karla Maříková, které se tento počin společnosti Vodafone CZ nelíbí.

„Vodafone se nám pěkně vybarvil. Místo nestrannosti leze do zadku politickým neziskovkám. Opravdu to potřebuje? Nebo se chce profilovat jako operátor jen pro určité skupiny lidí?“ reaguje na nový barevný obrázek poslankyně.

Pod příspěvkem Maříkové se během prvních hodin po zveřejnění objevilo téměř 100 komentářů. Mezi nimi jsou i podpůrci poslankyně, další zase uvádí, že změní operátora. „Čekám, jestli přijde nový operátor. Homosexuálům a lesbám nebudu platit měsíční poplatky. Zbohe Vodafone!,“ uvádí Peter Hejda.

Festival Prague Pride 2019

Festival Prague Pride se v Praze každoročně koná už od roku 2011, letos v termínu 5. až 11. srpna. Duhový průvod Prahou letos projde v sobotu 10. srpna. Festival se koná pod záštitou pražských primátorů a primátorek.