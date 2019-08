Milion chvilek připravuje k výročí srpna 1969 pochod na Hrad. „Žene jen nenávist, faleš a lež,“ reaguje Ovčáček

Podle organizátorů má být pochod uskutečněn ve středu 21. srpna od 18:00. Povede z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí. Podle organizátorů chtějí kromě připomenutí minulých událostí také připomenout i aktuální problémy.

V popisu této události zdůraznili, že vystupují proti tomu, že prezident Miloš Zeman „záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny, hrubě porušuje Ústavu České republiky a nemístně zasahuje do složení vlády“. Upozornili, že jim také vadí, že se vláda drží při životě jenom zásluhou hlasů komunistů. Uvedli, že nechtějí, aby jejich premiérem byl trestně stíhaný člověk a navíc bývalý agent StB, který podle jejich názoru svým střetem zájmů poškozuje Česko a nemůže „prezidentově svévoli čelit“.

„Dnes už nám nehrozí ruské tanky. Přesto proti nám Rusko vede efektivní informační válku. Dnes nám nehrozí násilné potlačení občanských protestů (tak jako se to stále děje v Rusku). Hrozí nám však lhostejnost a postupný rozklad demokracie. Chceme dát najevo, že jsme tady a že jsme připraveni demokracii a její instituce bránit,“ uvedli organizátoři na konci zprávy.

Milion chvilek. Další akce

Milion chvilek pro demokracii letos uspořádal sérii demonstrací za nezávislost justice a proti Babišovi. Akce 23. července se stala největší demonstrací po listopadu 1989, zúčastnilo se jí okolo 250 tisíc lidí. Další velkou demonstraci na pražské Letné plánuje spolek na 16. listopadu, tedy den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. V popisu této události napsali: „Nejde však jen o velká jednorázová setkání. Chceme přenést energii z plných náměstí do každodenní drobné práce, do péče o to, co je nám všem společné. Pokud se v tomto úsilí spojí statisíce lidí, dříve nebo později se jejich úsilí projeví i ve viditelných společenských změnách“.

Reakce Pražského hradu

Na tuto iniciativu zareagoval i Pražský hrad. „Milion chvilek nenávisti bude 21. srpna demonstrovat proti člověku, který nepodlehl nátlaku KSČ a vždy odsuzoval okupaci Československa. Potrestán vyhazovem z vysoké školy, z práce. Milion chvilek nenávisti bude 21. srpna demonstrovat proti člověku, jehož mimořádně kritický článek pro Technický magazín v srpnu 1989 rozzuřil KSČ a překvapil disidenty. Milion chvilek žene jen nenávist, faleš a lež,“- uvedl ve svém Facebooku Jiři Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana.