Migranti z Afriky našli novou a extrémně drahou trasu do EU. Pohádka o „chudáčcích uprchlících” padla, tvrdí Fiala

Na svém Facebooku napsal o bohatých Afričanech, kteří si chtějí zlepšit životní podmínky a pokoušejí se dostat do USA. Fiala uvedl, že utíkají za blahobytem, nikoliv za bezpečností.

,,Podle našeho názoru mají být nelegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašující nelegální imigranty by měly být zabavovány či v krajním případě (bez posádky) potápěny. Je totiž evidentní, že jde o migranty, kteří jsou motivováni lepší ekonomickou situací. Určitě jsou v Africe státy, kde válka neprobíhá a které jsou bezpečné. Migranti ale rovnou směřují do Evropy a v tomto případě i do Ameriky,” zdůraznil Fiala.

Fiala uvedl údaje mexických úřadů, podle nichž se počet afrických migrantů v zemi ztrojnásobil. Podle oficiálních údajů jich je kolem 1900.

Pak okomentoval situaci s africkým migrantem Abdallahem Ibrahimem Diallem, který ,,podle všeho” znásilnil českou dívku. Fiala oznámil, že v Německu byl veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“. „Jen v roce 2018 byl třikrát německými orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost“. Fiala se pohoršuje, že vláda Německa nechává chodit na svobodě násilníky, a ti se díky nechráněným hranicím mohou dostat i do Česka.

,,Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi,“ zdůraznil Fiala na konci svého komentáře.