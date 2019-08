Ovčáček řekl, co čeká Česko, pokud se pražská „liberální levice“ dostane na celostátní úroveň

Ve svém krátkém příspěvku na Facebooku vyjmenoval jevy a inovace, které se nyní podle něj odehrávají v hlavním městě („devastace tradičních hodnot, zákazy, příkazy, regulace, velkobyznys kamuflovaný ideovostí, pohrdání normálními občany, šíření klimatismu, genderismu…”) a ptal se, jestli to někdo chce na celostátní úrovni.

Konec novoročního ohňostroje

Daný post se objevil na Facebooku hned po oznámení magistrátem hlavního města Prahy o zrušení tradičního novoročního ohňostroje a jeho nahrazení videomappingem. Mezi hlavní důvody zrušení klasického ohňostroje patří především hluk, který ruší zvířata.

Duhová vlajka na budově magistrátu

Tento týden vyvolalo velkou diskuzi na sociálních sítích nejen rozhodnutí pražského magistrátu o zrušení novoročního ohňostroje, ale také podpora vedením města festivalu Prague Pride, který je věnován lesbám, gayům, bisexuálům a transsexuálům (LGBT), kterou vyjádřilo vyvěšením duhové vlajky na budově Nové radnice.

„Je potřeba se zasadit o to, aby měli všichni stejná práva a příležitosti. Nebýt diskriminován za svou sexuální orientaci a mít možnost uzavřít manželství se všemi právními důsledky, to je cesta, kterou bych chtěl, aby se naše společnost dále ubírala,“ napsal pražský primátor Zdeněk Hřib na sociálních sítích.

Svou podporu festivalu Prague Pride vyjádřila taky česká politička a bývalá ministryně obrany ČR Karla Šlechtová.

Vyhlášení klimatického závazku Prahy

Dříve v červnu vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku. Radní také schválili akční plán, podle kterého město v tomto a následujícím volebním období vysadí milion stromů.

„Každý občan Prahy by měl svědomitě nakládat s prostorem, ve kterém žije, a zamyslet se nad tím, jak do svého života zavést opatření v reakci na vyhlášení klimatického závazku města. Nikdy není pozdě začít se snižováním produkce odpadu nebo vyšším využíváním městské hromadné dopravy na úkor osobních automobilů v centru města. Tak, aby se nám v Praze všem dobře žilo,“ uvádí Zdeněk Hřib.

K tomuto tématu Jiří Ovčáček na svém facebookovém profilu také vyjádřil svůj skeptický vztah. Vysvětlil také, co má podle něho klimatismus společného s nacismem a bolševismem.