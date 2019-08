„Tím by ČR přišla o své poslední národní pravomoci.“ Fiala varuje před rizikem jednomyslného hlasování

Předseda zveřejnil na svém Facebooku zprávu o tom, že Evropská komise prosazuje, aby se v sociální oblasti hlasovalo kvalifikovanou většinou. To znamená, že pokud bude zrušena jednomyslnost, ostatní státy mohou Česko přehlasovat a mohou například zavést jednotné sociální dávky pro imigranty. Fiala zdůraznil, že jeho hnutí SPD odmítá omezování suverenity ČR Evropskou Unií.

Fiala byl šokován tím, že návrh Evropské komise podpořili zástupci STAN a předseda výboru Václav Hampl z klubu KDU-ČSL. Tímto krokem podle Fialy zradil svou rodinu.)

Fiala připomněl, že Evropská komise chce také zahrnout do většinového hlasování daňové a sociální otázky, dále otázky zaměstnanosti (zaměstnávání cizinců) a taktéž společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Fiala bije na poplach: „Tím by ČR přišla o své poslední národní pravomoci! ...To už by mohl být český parlament rovnou zrušen, protože by již o ničem nerozhodoval a musel by jen povinně implementovat legislativu Bruselu. Česká republika by již ani formálně nemohla mít vlastní suverénní zahraniční politiku, ale musela by se podřídit ve všem rozhodování Evropské unie! Tedy diktátu Francie a Německa“.

Post Fialy vyvolal aktivní reakci jeho sledujících.

„Připravuje se tady budoucnost Afriky a zánik Evropské civilizace, tím že tady vytváříme lepší podmínky pro život Africkým migrantům, než potomkům všech lidí, kteří tady bojovali a budovali naší zem. Podporují vlastenectví SPD,“ vyjádřil se jeden z nich.

„Migranti si musí sami domov budovat, vždyť vláda říká, že už nejsou peníze na důchody a pro sociální služby, a proto v ČR nemohou parazitovat, to že jich tu je 10 000 je až moc,“ dodal další sledující.