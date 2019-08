Náměstek Beran skončil kvůli potyčce s vojenským policistou na ministerstvu obrany

Ze služebního zákona plyne, že za takové situace zanikne úředníkovi služební poměr a zároveň není možné, aby se ucházel o místo ve státní správě v následujících pěti letech.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek uvedl pro server Aktuálně.cz, že „Pavlu Beranovi skončil na základě pravomocného usnesení státního zástupce o podmíněném zastavení trestního řízení ke dni 2. srpna 2019 služební poměr dle zákona o státní službě“. Ke zrušení došlo tedy v okamžiku nabytí rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho stíhání právní moci.

Beranovi byla stanovena zkušební doba podmíněného zastavení stíhání, a to na dobu devíti měsíců. Ten následně uhradil částku ve výši 20 000 korun, kterou určil stát. Pakliže by Beran částku odmítl zaplatit, hrozily by mu dva roky vězení.

V listopadu roku 2017 proběhla mezi Pavlem Beranem a vojenským policistou roztržka. K incidentu došlo po výjezdním zasedání náměstkovy sekce ve Špindlerově Mlýně. Beran byl následně v červnu obviněn z výtržnictví. Z následků potyčky si vojenský policista odnesl zlomenou ruku a Pavel Beran zlomený nos. Sám náměstek se po roztržce obával následků, které by si mohl odnést. Serveru Aktuálně.cz sdělil, že rána, kterou si z potyčky odnesl, bude mít trvalé následky. Server Lidovky.cz však uvádí, že operace, kterou podstoupil, následky zahladila. Verze popisu události se u obou účastníků liší. Beran tvrdil, že byl napaden vojenským policistou ve Špindlerově mlýně a policista měl zaútočit jako první. Šetření případu bylo poněkud zdlouhavé, jelikož bylo nutné vyslechnout velké množství lidí. Co se týče příslušníka vojenské policie, ten byl rovněž obviněn státním zástupcem, v dubnu bylo ale stíhání podmínečně zastaveno.

Dříve Sputnik informoval o tom, že ministr kultury Antonín Staněk byl prezidentem Milošem Zemanem ke dni 31. července 2019 odvolán. Premiér Babiš navrhl odvolání Staňka už na konci května. Prezident však s přijetím Staňkovy rezignace nějakou dobu čekal. Zeman sdělil, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury korupci, z toho důvodu by neměl být odvolán. Také sociální demokráté požadovali výměnu ministra kultury, a to konkrétně za Michala Šmardu. O jeho nominaci se však rozhodne až v polovině srpna.