Prouza se pustil do ČNB. S velkou podporou své kritiky se ale nesetkal

„Fascinuje mě, jak sociálně citlivá Česká národní banka je. Roky přehlíží vyvádění zisků z českých bank do zahraničí, pak jejich matkám dá vydělat miliardy na kurzové intervenci, a nyní jejich zisky navyšuje dál,“ napsal Prouza.

Reagoval tím na článek portálu E15.cz z 6. srpna. V tom se uvádí, že pomocí svých českých dceřiných bank jejich zahraniční „matky“ hodně vydělávají, a to na vysokém rozdílu mezi úrokovými sazbami Evropské centrální banky (ECB) a ČNB. Vysvětluje se to tím, že ECB má zápornou úrokovou sazbu na rozdíl od ČNB, která má pozitivní sazbu, proto zahraniční majitelé půjčují svým podřízeným českým pobočkám eura, která se následně přemění na koruny. Peníze se pak ukládají do ČNB, která úložky neomezuje.

„Když si například KBC uloží peníze u ECB, tak se jí strhne sazba 0,4 procenta. Když to uloží u ČNB, tak bude naopak dostávat dvě procenta. Celkový rozdíl je 2,4 procenta,“ citoval E15.cz hlavního ekonoma J&T Banky Petra Sklenáře.

Podle názoru anonymního vysoce postaveného úředníka, kterého článek také cituje, nejvíce na rozdílu spekuluje belgická KBC, která vlastní Československou obchodní banku, a rakouská skupina Erste, která vlastní Českou spořitelnu.

Avšak kritický komentář Prouzy nezískal širokou podporu uživatelů Twitteru.

„Takže za to, že ECB drží záporné sazby, může ČNB? Co navrhujete? Záporné sazby i v Česku, přestože pro ekonomiku nejsou vhodné? Btw. kde přesně v zákoně o ČNB se píše o sociální citlivosti?“ okomentoval uživatel Laureát.

„ČNB neprovádí sociální politiku, ani nemá za úkol brnkat na struny národoveckým citům, ČNB chrání stabilitu měny,“ sdělil Zobcový Fléten.

„Mít euro, tak se toto neděje, ale to by se muselo chtít myslet hlavou, ne trvat na přežitku,“ napsal Radomar5.