„Všechny naše vlády potravinovou bezpečnost likvidovaly." Filip vysvětlil, kdo může za růst cen vepřového

Na svém twitterovém účtu nejprve zveřejnil příspěvek, ve kterém upozorňoval na to, že bývalá vláda v čele s B. Sobotkou „vykoupila podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30% naší spotřeby, to byl zločin.“

Pod příspěvkem se začaly hromadit ne příliš pozitivní komentáře. Například uživatel Jie napsal, že zločin byl spíše to, že 40 let komunistické vlády nám zničilo zemi ekonomicky i morálně na generace dopředu.

V reakci na tyto komentáře zveřejnil Filip obsáhlý příspěvek na Facebooku. V něm se mimo jiné zmiňuje o tom, že povyk po jeho prvním příspěvku nastal ne kvůli zvyšující se ceně za vepřové, ale kvůli tomu, že „jsem připomněl, že každý český daňový poplatník musel přispět na to, že stát vykoupil od soukromých vlastníků efektivní zemědělský podnik na produkci vepřového a to v částce téměř půl miliardy a nikoli, aby to sám provozoval, ale proto, aby tento podnik zavřel".

Dále uvádí, že tento postup je typický spíše pro výrobce, kteří chtějí zlikvidovat konkurenci. Kromě toho se z daní bude platit i likvidace výrobního zařízení bývalého podniku.

Filip poznamenává, že jiné názory se v komentářích objevily především proto, že připomněl, že produkce vepřového poklesla pod 30 %. Velká část vepřového masa putuje na české pulty z dovozu, ten nemusí být ani tak kvalitní, jako byla produkce České republiky, dodává předseda.

Na otázku, kdo tedy za enormní nárůst cen vepřového může, odpovídá, že to „byly téměř všechny minulé vlády, až po tu vedenou Bohuslavem Sobotkou, které se o naši soběstačnost, tedy potravinovou bezpečnost, nejen nestaraly, ale naopak ji spíše likvidovaly. Takže až půjdete do obchodu a budete nevěřícně kroutit hlavou nad vysokými cenami vepřového, vzpomeňte si na ty, kteří devastují domácí produkci potravin. Přitom právě tu bychom měli podporovat".

I pod příspěvkem na Facebooku se nahromadilo množství komentářů, kdy některé z nich byly už i kladné.

Anna Matoušů se vyjádřila: „Pane Filipe souhlasím je to zločin."

Obdobně reagoval i Pavel Holý: „Máte pravdu, pane Filipe."