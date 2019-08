Nevyhovující výsledek. Vozidla Perun pro české elitní vojáky neprošla zkouškami

Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejšeka během zkoušek bojová vozidla Perun ukázala nevyhovující výsledky, a proto zkouškou neprošla, další postup ministerstvo obrany bude řešit s dodavatelem.

„Pokud by připomínky společnosti SVOS nebyly zapracovány, závěr vojskových zkoušek by neodpovídal ustanovením kupní smlouvy a vnitřních řídicích předpisů ministerstva, a tudíž by byl nelegitimní. Do okamžiku projednání připomínek proto společnost nemůže výsledek komentovat,“ reagoval mluvčí společnosti Karel Šimána s tím, že SVOS poskytne vyjádření po 19. srpnu.

Dříve portál Securitymagazin.cz informoval o tom, že bojové vozidlo mělo problémy během kontrolních zkoušek ve Vojenském technickém ústavu (VTÚ) ve Vyškově. Tam, jak se uvádělo, nedosáhl Perun určených ukazatelů rychlosti, váhy, stoupavosti atd.

Podle původního termínu dodávky, měla 601. elitní jednotka české armády obdržet čtyři Peruny za 94,5 milionu korun v listopadu loňského roku, avšak vojskové zkoušky byly prodlouženy a uskutečnily se letos v polovině roku.

Vývoj speciálního víceúčelového vozidla Perun SVOS začala v roce 2014 a určovala ho pro vojenské a sekundární role. Jak stojí v tiskové zprávě společnosti, vozidlo „zajištuje vysokou úroveň ochrany posádky proti střelbě z palných zbraní a proti následkům výbuchu min a nástražných výbušných zařízení“. Dodává se, že Perun nabízí uživatelům vysokou míru bezpečnosti a autonomnosti v rámci servisního zabezpečení a také „adekvátní úroveň provozní spolehlivosti“.

Dříve se informovalo, že česká armáda vyžaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Ty by měly sloužit jako bojová vozidla pěchoty, další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. V této souvislosti ministerstvo obrany poslalo všem uchazečům tendru podrobné požadavky, jak by vozidlo mělo přesně vypadat a jaké technické požadavky plnit.