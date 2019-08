Jakou dohodu uzavřela půvabná blondýna Borhyová s otci jejich dětí? Moderátorka jí dosud striktně dodržuje

Borhyová se divila chování dětí modelky Simony Krainové během veřejné akce, totiž jak byly poslušní. „Už jsem to Simoně říkala, že takhle v klidu by to moje děti nedaly. Možná Lucas, protože už je velký, ale Linduška je pěkný čertík a chvíli neposedí,“ řekla Borhyová portálu Blesk.

Její však ve společnosti neuvidíte, nikoliv kvůli jejich chování, ale kvůli pravidlům, na kterých se hvězda Novy a jejich otcové domluvili.

„Dohodli jsme se, že naše děti nebudeme ukazovat veřejně, až dospějí, tak se samy rozhodnou, zda chtějí být vidět. S tatínky dětí mám skvělý vztah a troufnu si říct, že jsme přátelé. Vycházíme spolu skvěle a třeba jednou vyrazíme všichni na společnou dovolenou," řekla.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Borhyová (@lucie_borhyova) 1 Май 2019 в 11:41 PDT

Borhyová má s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem desetiletého syna Lucase a také má malou dceru Lindu se sportovním redaktorem Michalem Hrdličkou.

Přestože oba vztahy Borhyové nevyšly, bývalí milenci nebojují nebo dokonce tráví čas společně. Například nedávno moderátorka vzala své děti do Řecka, kde žije otec jejího syna.

„Vidět oba dva rodiče pohromadě není pro Lucase ničím výjimečným, vídá nás takto celkem často,“ přiznala Lucie Blesku.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Borhyová (@lucie_borhyova) 28 Июл 2019 в 9:51 PDT

Borhyová již od roku 1999 působí jako moderátorka Televizních novin na TV Nova, kde je jejím kolegou Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.