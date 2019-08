„Bojují za ideály svobody, bezpečnosti, právního státu.“ Senátor vysvětlil, co dělají čeští vojáci v zahraničí

Český senátor Pavel Fischer zveřejnil pro portál Aktualně.cz komentář ohledně zahraničních misí českých vojáků. Podle něj mnozí lidé nerozumí, co dělají vojáci v zahraničí a proč riskují svůj život.

Podle senátora členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci přispělo k tomu, že evropské státy, včetně Česka, přestaly bojovat mezi sebou a společně dosáhly záruk zajištujících jejich bezpečnost. Hrozby pro jejich bezpečnost však vždycky existovaly a budou se objevovat i nadále, píše.

„Ale už blízko od hranic Evropské unie vidíme dlouhotrvající zamrzlé konflikty, které by se snadno mohly rozšířit až k nám. Zvláštní kapitolou jsou hybridní hrozby a nové formy války, kterým čelíme i v České republice,“ uvádí.

Fischer si myslí, že Evropané jako obyvatelé nejvyspělejších částí světa, jsou odpovědní za nestabilní teritoria.

„Regiony, které se vymykají kontrole vlastní samosprávy, ohrožují i nás. A vnější intervence je často jediný způsob, jak porazit zlo a pomoci lidem, kteří trpí,“ píše.

Dále politik vysvětluje, proč se zrovna české jednotky nacházejí daleko od domova a co tam dělají. Připomíná, že Češi již mají historickou zkušenost s účastí v zahraničních vojenských operacích. Odkazoval na činnost československých legionářů, kteří „bojovali ve jménu vlastního svědomí za stát, který dokonce ještě neexistoval“, a na účast českých vojáku v boji proti nacistům na různých frontách druhé světové války.

„Stejně jako tehdy odcházejí naši vojáci i dnes bojovat v souladu se svým svědomím za svobodu, za spravedlnost a vládu práva. Není to přitom práce jako každá jiná. Je to poslání. Je to příležitost, jak učinit svět lepším místem. Příležitost, která přináší nejvyšší rizika,“ sdělil Fischer.

Co čeští vojáci vlastně dělají?

Podle senátora bojují čeští vojáci v zahraničí za ideály svobody, bezpečnosti, právního státu. Ve více konkrétním měřítku „pomáhají odstranit chaos, bídu a strach a vybudovat právní stát, nezkorumpovanou policii a armádu“. Dodává také, že jejich práce spočívá v tom, že poskytují podporu diplomatickým jednáním a mezinárodní finanční pomoci.

„Pořád bychom však měli mít na paměti, že naši vojáci jsou naši hrdinové. Nasazují život za udržení bezpečnosti i tady, uprostřed Evropy,“ napsal.

Podle informací ČT24 od roku 1990 v zahraničních misích Česká republika ztratila 29 vojáků.

Teritorium zahraničních misí české armády je rozsáhlé – od zemí samotné NATO do Afriky, až po Blízký východ. Největší počet vojáku země vyslala na operace v bývalé Jugoslávii, bylo to kolem 18 tisíc tehdy československých příslušníků. Dále do Afghánistánu – kolem 9 tisíc a Iráku – okolo 2300. Čeští vojáci působí také v monitorovací misi na egyptsko-izraelské hranici, jako pozorovatelé v Mali, Kongu a Středoafrické republice a dalších zemích.

V zimě začnou čeští letci na JAS-39 Gripen chránit vzdušný prostor pobaltských zemí, a to v rámci takzvané předsunuté vojenské přítomnosti Severoatlantické aliance.