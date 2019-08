Zagorová promluvila o svém odchodu na důchod

Zpěvačka Hana Zagorová se drží na výsluní české hudby už přes padesát let fanoušků má neustále víc než dost. V jejím věku však už mnohé její kolegyně ohlašují odchod do důchodu. O tom, zda bude své kolegyně následovat, promluvila zpěvačka pro magazín Sedmička.

Na začátku své kariéry zpěvačka Hana Zagorová asi nepředpokládala, že se své práci bude věnovat i po sedmdesátce. Dnes ale můžeme vidět, že se to děje a že její hity poslouchají dokonce mladší generace.

„Strašně si toho vážím, protože to je úžasné. Jak se ta generace postupně vyměňuje a jak se rozšířila ta škála lidí, kteří chodí na moje koncerty, to je super, opravdu. Nikdy by mě to nenapadlo, že se ve svém věku něčeho takového dočkám,“ řekla zpěvačka pro magazín Sedmička.

Manželka operního pěvce Štefana Margity (63) už je už nyní ale ve věku, kdy jí někdy naznačují, že by si mohla už vzít zasloužené volno a odejít do důchodu. Zpěvačka si však svůj život jen stěží dokáže představit bez hudby.

„Já bez zpěvu nevydržím, skutečně nevydržím. Nejsem takový ten plánovač. Jsem fatalista a jsem přístupná všemu, co přijde. Hrozně se na budoucnost těším, protože původně by mě nikdy nenapadlo, že bych ve svém věku ještě vyprodávala sály, zpívala na obrovských festivalech a že by si mě lidi zpívali,“ uvedla devítinásobná zlatá slavice.

Hana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým zpěvačkám. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen. Narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu.