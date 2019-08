Evropská ombudsmanka vydala doporučení ohledně auditní zprávy týkající se Agrofertu

Poté, co senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) označil komisi za netransparentní, takový postup navrhla ombudsmanka. Senátor si mimo jiné stěžoval na to, že dokumenty týkající se auditu nebyly komisí zveřejněny.

Dopis byl premiérovi odeslán na konci minulého listopadu. I přesto, že už v té době komise řešila Babišův možný střet zájmů, dopis nebyl zveřejněn ani českými úřady ani Bruselem. Podle informací týdeníku Respekt se nacházelo v dopise několik řešení dané situace. Buď by Agrofert přestal brát dotace, nebo by politik přestal zasahovat do všech rozhodnutí, které se týkají dotací, anebo by se úplně odstřihl od Agrofertu.

Po obdržení zprávy poslal premiér dva dopisy. V prvním z nich se psalo, že se bude snažit udělat vše pro to, aby se možnému střetu zájmů vyhnul. Následně však asi za týden odeslal druhý dopis, ve kterém naopak tvrdí, že tato nová evropská nařízení se na něj nevztahují.

Serveru iRozhlas sdělil mluvčí evropské ombudsmanky Richard O´Ferrall: „Navrhli jsme Evropské komisi, aby umožnila částečný přístup k dotyčnému dopisu – s nezbytnou editací. Očekáváme odpověď do 20. září“. Z takového prohlášení vyplývá, že určité pasáže by mohly být přístupné i široké veřejnosti.

Senátor Wagenknecht se v dubnu rozhodl poslat evropské ombudsmance dopis, kde požaduje přezkoumání. S postupem Evropské komise se neztotožnil, označil jej za netransparentní. Kromě zveřejnění dopisů mezi Evropskou komisí a Babišem požaduje zveřejnit také další 4 dokumenty spojené s metodikou auditu čerpání dotací.

Mluvčí ombudsmanky Emily O´Reillyové dále oznámil, že se stížnost rozhodla rozdělit na dvě samostatná šetření, z nichž jedna část týkající se dopisu z minulého listopadu, zatím není uzavřena. Na druhou stranu komisi navrhli řešení, které považují za rozumné. Nutno podotknout, že to však „nutně neznamená, že považujeme rozhodnutí komise za nesprávný úřední postup,“ dodal mluvčí.

Ve druhé části, která se týkala zveřejnění oněch čtyř dokumentů, už bylo rozhodnuto v půlce července.

„Nedopustila se (komise, pozn. redakce) nesprávného úředního postupu, když odmítla přístup veřejnosti ke čtyřem dokumentům týkajícím se probíhajících auditů,“ napsala ve zprávě.

V dokumentu bylo dále uvedeno, že i přesto, že postup komise schvaluje, navrhuje, aby bylo po dokončení auditu vše zveřejněno. Důvodem je dle jejích slov velmi silný veřejný zájem. Ombudsmanka však nevystupuje jakou soud, proto její rozhodnutí či návrh nejsou pro jiné úřady závazné. Jak však uvedl O´Ferrall, její doporučení a rady se dodržují průměrně v 80 až 85 procentech všech případů.

Dvě auditní zprávy, vydané Evropskou komisi, se objevily v květnu a červnu. Jejich obsahem byly informace o možném střetu zájmů premiéra Babiše a zemědělských dotací. Kvůli tomu by mohlo Česko vracet do rozpočtu EU až 450 milionů korun. Premiér audit označil za snahu o destabilizaci České republiky.

Sputnik informoval také o tom, že primátor Hřib se v souvislosti s danými informacemi rozhodl, že omezí nákupy inzerce v médiích, která spadají do holdingu Agrofert.