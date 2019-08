Česká armáda má zbytečné důstojníky, chybí naopak pěšáci

V české armádě je málo vojáků v základních funkcích, důstojníků je však o 1250 víc než by armáda potřebovala. Z toho důvodu vzniká na generálním štábu jízdní řád, který pomůže tento poměr změnit, uvádí Novinky.cz.

Mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová si myslí, že by mělo dojít ke změně hlavně přirozeným odchodem starších důstojníků do důchodu a aktivním náborem mladých vojáků do nejnižších funkcí.

V nově vznikajících jednotkách by také mělo vzniknout mnohem méně důstojnických míst, než bylo dříve zvykem.

Celkem 6250 důstojníků je dnes v armádě, ve Vojenské policii a Vojenském zpravodajství, z toho je 31 generálů a více než 2100 vyšších důstojníků. Nejlepší by bylo, kdyby česká armáda měla jen pět tisíc důstojníků.

Podle Koncepce výstavby Armády ČR by měl být poměr mezi mužstvem a důstojníky vyvážený, stejně jako v jiných armádách NATO, kde je polovina vojska mužstvo a poddůstojníci, 30 procent tvoří praporčíci a 20 procent důstojníci.

Redukovat se budou důstojníci postupně, ale například Velitelství výcviku, které je součástí Vojenské akademie ve Vyškově, kde probíhají tříměsíční kurzy základní přípravy vojáků a začínají zde všichni rekruti, se dočká od 1. ledna 2020 radikální změny.

„Je na čase dát pryč důstojníky, protože jsou drazí, a místo nich tam dát zkušené vojáky a bojovníky, aby rekruty vedli k tomu, co umí oni,“ sdělil Právu vrchní praporčík Petr Seifert.

Mzda praporčíků a důstojníků se výrazně liší. Praporčík má základní plat 40 440 korun měsíčně a plukovník 76 110 korun.

Největší zakázku pro českou armádu

Na začátku srpna Sputnik informoval, že Ministerstvo obrany poslalo všem uchazečům tendru na 210 bojových vozidel pěchoty podrobné požadavky, jak by vozidlo mělo přesně vypadat a co by mělo umět.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich budou sloužit jako bojová vozidla pěchoty, další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Armáda zároveň požaduje téměř tři desítky servisních a dílenských vozidel na kolovém podvozku.

Pokud se obchod podaří dotáhnout, bude se jednat o největší nákup v historii české armády.