Obavy o zdraví Gotta pokračují. Zpěvák měl striktně zakázáno letět na dovolenou s dětmi

I když podle portálu podstoupil úspěšnou léčbu a nemoc ustoupila, stejně zpěvák dosud nesmí pomyslet ani na letadlo ani na dlouhou cestu v klimatizovaném autě. Od lékařů teď kvůli chatrnému zdraví slyšel jasný zákaz. Takže k moři pojedou jeho malé dcery Sharlottka a Nellinka s babičkou. Ivana Gottová zůstane se svým manželem.

Gott se podle informací Blesku stáhl na svou chalupu v severočeské Doubici, kde má o víkendu přivítat svého kapelníka Pavla Větrovce a další kamarády.

V příštím týdnu se však musí v Praze hlásit v nemocnici. „Pan Gott dál pravidelně dochází na ambulantní vyšetření a kontroly, během nichž lékaři sledují jeho celkový zdravotní stav,“ řekla Blesku zpěvákova mluvčí Aneta Stolzová.

Benátská noc

I přes velká očekávání fanoušků a dlouhou přípravu Gott své vystoupení na festivalu Benátská noc, který proběhl na konci června, zrušil. Vyvolalo to příval emocí nejen mezi diváky, ale také v médiích. Proč si to Gott nakonec rozmyslel, vysvětlil již dříve kapelník Pavel Větrovec.

„Jenže Karel je blázen a má svou hlavu. A hlavně své fanoušky, které nechtěl za žádnou cenu zklamat. Tu Benátskou noc chtěl odehrát stůj co stůj,“ řekl Větrovec.

Nemohla o tom Karla přesvědčit ani jeho žena Ivanka.

„Ivanka plakala, málem ho prosila na kolenou, ať to vzdá. Nic. Poprosila tedy mne, ať mu to zakážu jako kapelník. Hučel jsem do něho ze všech stran. Marně. Tak moc chtěl vystoupit,“ prozradil kapelník Gotta.

Ale po odchodu ze zkoušky se vše náhle změnilo. S kapelníkem se sice loučil s tím, aby mu poslal repertoár, ale asi po hodině se prostřednictvím SMS ozval, že své vystoupení zruší. Doma se mu prý udělalo tak špatně, že to nakonec opravdu musel vzdát.