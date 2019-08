Kdo nechová čmeláky, nekope do Zemana a Babiše, ten jako by nebyl. Twitter reaguje na poznámku Zahradila o ekošlechtě

Na Twitteru se Jan Zahradil podělil o článek Kateřiny Šafaříkové „U Petříčka na zahradě budou čmeláci“, který komentuje zprávu o tom, že MZV ČR se v září připojí ke klimatické stávce.

Podle Zahradila ,,pražská ,,ekošlechta’ řičí nadšením. Volič soc.dem. v regionech prchá k Babišovi a Okamurovi“.

Jeho sledující takto okomentovali jeho tweet:

,,Pokud tímto chcete říct, že debata na půdě ministerstva zahraničí o tom, co to znamená pro okolní státy (a jaké implikace pro nás to má) je zbytečná, protože ,modří vědí’ a tohle je symbol ,ekošlechty’, pak co teda mají na tom Zamini dělat? Komerčně prodávat víza Íráncům?”- zeptal se jeden sledující.

,,Takže vaše reakce: jste volič toho, koho jsem kritizoval, tak nemáte právo na názor. To samé jste napsal mně a zdrhnul, k věci jste se nevyjádřil. Fakt nepřestávám žasnout, co si z veřejných peněz platíme za charaktery. Jsme vaši zaměstnavatelé, chovejte se podle toho,“ uvedl další komentátor.

„Zelené“ inciativy Petříčkova rezortu

9. srpna český ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil týdeníku Respekt, že jeho rezort se v září připojí ke klimatické stávce a po určitou dobu se jeho zaměstnanci nebudou zabývat běžnou prací. Místo toho se zúčastní debaty ohledně zkušeností okolních států a centrál jejich MZV v narovnávání důsledků klimatických změn.

Šéf české diplomacie také dodal, že v lednu nebo únoru příštího roku by se v zahradě Černínského paláce mohlo objevit pět čmelínů, a to je jeden z kroků v reakci na klimatické změny.

V článku Respektu se také uvádí, že čeští diplomaté pod vedením Petříčka už podnikli několik iniciativ v rámci „zelené“ agendy. Jde například o nepoužívání nerozložitelných plastů v bufetu a plány vyměnit u pítek na chodbách kelímky za skleničky.

Dříve se mluvčí prezidenta Miloše Zemana skepticky vyjádřil ohledně problematiky změn klimatu. Podle jeho názoru se „klimativismus“ může stát svými důsledky podobným bolševismu a nacismu, a to kvůli tomu, že tyto tři fenomény mají stejný základ - „nenávidí člověka a milují masu“.

Zprávy o záměrech prosazovat „zelené“ iniciativy mezi státními úřady zněly i ze sousedního Slovenska. Šlo o stanovisko nedávno zvolené slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ohledně prezidentského paláce. Ten by podle ní měl sloužit příkladem a inspirací pro další státní instituce země v oblasti ochrany životního prostředí. Čaputová uvedla, že pro zaměstnance kanceláře začala série školení o tom, jak předcházet vzniku odpadu a jak ho správně třídit. Navíc byla uvedena informace o tom, že prezidentka uvažuje o komplexním ekologickém auditu, šetrnějším cestování a dalších ekologických projektech.