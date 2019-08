České dráhy mají v plánu uspořádat obří zakázku. Jejich šéf poodhalil i další zajímavé detaily aktivit společnosti

Počet cestujících Českých drah v porovnání s loňským rokem vzrostl o 2,5 % na 92 milionů. Dvořák se domnívá, že za tímto úspěchem stojí ekonomická síla obyvatel, ale také lepší vlaky, nové typy jízdenek nebo mobilní aplikace. Zároveň doufá, že letos se jim podaří pokořit rekord.

Od podzimu loňského roku mají senioři, studenti a děti levnější jízdné o 75 %. Dvořák zmiňuje, že sleva měla vliv i na skladbu cestujících. Největší změna byla dle jeho slov pocítěna u cestujících nad 65 let.

České dráhy zrušily soutěž na 90 elektrických vagonů pro dálkovou dopravu. Dvořák vysvětluje, že na začátku roku přišlo Německo s tím, že na železnicích přejdou na rychlost 230 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že tyto vagony měly být vedeny na trase Praha – Berlín – Hamburg, a mohly jet maximální rychlostí 200 km/h, ztratila tato investice logiku. Uvádí, že berou v potaz to, že i v Česku budou vysokorychlostní tratě, a proto chtějí být o krok napřed.

Zakázka na 50 vagonů pro elektrické soupravy je však již rozhodnutá. Českým drahám je dodají firmy Siemens a Škoda Transportation.

„Smlouva je z poloviny minulého roku a dodávka prvního kusu má být do dvou let. Podle mých informací bychom v první polovině roku 2021 mohli mít všech 50 vozů na kolejích,“ sdělil Dvořák.

Dále Dvořák hovoří o tom, že soupravy z těchto vagonů nemají lokomotivy. Od řídícího výboru a dozorčí rady dostaly ČD schválené zakázky na nákup 65 lokomotiv. Třetina lokomotiv bude mít maximální možnou rychlost 230 kilometrů za hodinu, zbytek 200 kilometrů za hodinu. Ohledně ceny uvedl Dvořák, že „lokomotivy budou včetně evropského zabezpečovače ETCS, což cenu trochu navýší. Představu samozřejmě máme, ale cenová nabídka od výrobců bude jedním z důležitých kritérií. Uvidíme, s čím během soutěže přijdou. Obecně lze říct, že se takové stroje pohybují přes sto milionů korun za kus“.

Zmíněný zabezpečovač ETCS umí v krizových situacích zpomalit nebo převzít řízení vlaku. Podle nařízení EU by měl být ve všech vlacích do roku 2025. Zatím se to však nedaří, jelikož do dříve zadané velké zakázky se dle slov Dvořáka nikdo nepřihlásil, proto ji zrušili. Z toho důvodu se loňský nákup rozdělil do šesti zakázek podle typu vozidla.

„Soutěž na elektrické lokomotivy se podařilo dokončit, čtyři zakázky jsme zrušili z důvodu abnormálně vysoké nabídkové ceny a čekáme na vyhodnocení té poslední – na dieslové soupravy,“ sdělil Dvořák.

Průběh zakázky dle slov ředitele ČD ovlivňovala i možnost získání dotace z Bruselu, bylo však nutné stihnout podpis smlouvy s dodavatelem do jistého termínu. Když však dostaly České dráhy nabídku až pětinásobně vyšší, byl by nesmysl do toho jít i s dotací, podotýká Dvořák.

Co se týče soutěže na dodavatele wi-fi připojení ve vlacích, zakázka na poskytovatele stále běží. Již teď je však známo, že cena se bude odvíjet od objemu spotřebovaných dat. Připojení k wi-fi je v současné době možné asi v tisícovce vagonů. Datový strop, který původně měl být zaveden, nyní ČD nerozvíjí. Jediné omezení by nastalo v případě, že by měl někdo nastavené v mobilu automatické aktualizace. Na možnosti neomezeného připojení k wi-fi nechtějí ČD zatím nic měnit. Dodal ale, že „dnes se neomezené připojení považuje za standard, dá se i říct, že jsou tím Češi trochu zmlsaní. Když vyjedete za hranice, zjistíte, že to taková samozřejmost není.“