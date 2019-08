Sama v kině… s ochrankou? Schillerová upřímně promluvila nejen o práci, ale také o osobním životě

S kým se v práci přátelí?

Vždy je dobré mít někoho v práci, s kým si rozumíte. Ministryně také má takové lidi. Podle jejích slov je ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová právě tou kamarádkou, se kterou může zajít na víno a pokecat nejenom o politice a financích.

„Ona dojíždí domů, ale občas přespává kousek ode mě a tak mi třeba zavolá, abych přišla na dvojku. Tak si ji dáme a pokecáme o děckách a o rodině,” řekla Schillerová.

S ministryní sociálních věcí Janou Maláčovou má lehce odlišný vztah. Podle novináře Expres to navenek dokonce vypadá jako rivalita, ale Schillerová to trochu změkčila. „Já bych to tak neviděla. Samozřejmě že ministr sociálních věcí a ministr financí stojí vždy na opačné straně a to platí v každých zemích. A to i bez ohledu na to, jestli jsou ze stejné stáje,” řekla Schillerová a dodala, že osobní vztahy do práce stejně netahá.

Na kafé může také zajít k premiérovi, ale s ním už projednává pouze pracovní záležitosti. „Jsem u něj snad každý den, ale řešíme hlavně pracovní témata, ale někdy si řekneme, co je nového u našeho vnuka nebo kde on byl na dovolené. Ale je to málokdy, většinou je to ‚kafe‘ hlavně pracovní,” dodala ministryně.

Jak to má doma?

Také přišla řeč na osobní život, který začal otázkou o penězích. Když se novinář zeptal na rodinný rozpočet, dala ministryně jasně najevo, že nyní je v rukou jejího manžela. „Nebývalo to tak vždycky, ale teď, co jsem tady a věnuji se práci zde, i když ona to není práce, je to veřejná služba, tak můj manžel řídí tyhle věci,“ řekla Schillerová.

Při dotazu na to, s kým večer probírá minulý den, vyšlo najevo, že navzdory tomu, že má velkou rodinu, se po práci obvykle vrátí do svého prázdného bytu v Praze.

„Jenže já nepřijdu z práce domů. Já přijdu do bytu tady v Praze a tam koukám na čtyři stěny a můžu si to říkat akorát tak sama sobě,“ odhalila.

Popcorn pro ochranku

Jak ministryně tráví svůj volný čas? Obvykle stačí jen relaxace a příjemná hudba, protože podle ní toho volna moc nemá. Promluvila také o dalším koníčku – o kině.

„Mám ráda filmy, ale nemám na to čas. Před půl rokem jsem byla v kině na Bohemian Rhapsody a to bylo neuvěřitelné, to mě strhlo. Byla jsem v kině asi po dvaceti letech, sama, s ochrankou,” uvedla a zdůraznila, že dosud se stará o svou bezpečnost a má jednoho bodyguarda.

Alena Schillerová se narodila 18. března 1964 v Brně. Od prosince 2017 Schillerová působí jako ministryně financí ČR v první i druhé Babišově vládě (tento post zastává jakožto první žena v historii ČR) a od dubna 2019 jako místopředsedkyně druhé vlády Andreje Babiše. Předtím byla od ledna 2016 do prosince 2017 náměstkyně ministra financí ČR.