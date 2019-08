„Není fér šetřit na slabých, aby zbylo silným víc.“ Šmarda zaútočil na ministryni financí

Michal Šmarda na svém profilu na Facebooku napsal rozsáhlý post o státním rozpočtu. Tvrdí, že je dobře, že se vláda snaží šetřit, jelikož rozpočet by měl být zdravý a úsporný. Dále hovoří o období 2013 – 2017, který byl dle jeho názoru plný pozitivního vývoje. Místopředseda tvrdí, že tehdejší vláda v čele s ČSSD „ukončila politiku tupých škrtů a dařilo se jí vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj hospodářství“. Ocenil i premiéra Babiše, který na tom dle jeho slov měl také nemalý podíl.

Na čí stranu se však vyjádřil negativně, byla současná ministryně financí Alena Schillerová. „Namísto odvážných rozhodnutí a systémových změn přichází nová éra tupých škrtů. To bylo ale přesně to, co nám nejvíc vadilo na Miroslavu Kalouskovi. Ten sice měl odvahu k nepopulárním reformám, ale chyběla mu citlivost, trpělivost a hlavně schopnost porozumět potřebným. A tak jeho éra neskončila slavně. Dnešní ministryně financí paní Alena Schillerová svým přístupem navazuje spíše na Kalouska, než na vlastního šéfa a vládu ČSSD,“ vyjádřil svůj postoj Šmarda. Dle jeho názoru by paní ministryně měla „najít odvahu nebýt Kalouskem v sukni“.

Na Šmardovu kritiku se vyjádřila pro iDNES.cz i sama ministryně financí. Ta sdělila, že v politice není krátce a za komentář jí to nestojí. Chce najít rozumný kompromis a vyjednat poctivý rozpočet. Také dodala, že doufá, že „sociální demokracii záleží na tom, aby tuto zemi neuvrhla do rozpočtového provizoria, což by bylo to nejhorší, co by mohlo občany této země potkat“.

Schillerová také uvedla, že co se týče investic, tak na ně nerezignuje. V případě, že ekonomika slábne, tak právě investice ekonomiku pohání. V plánu je navýšení investic do Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard.

Šmarda dále napsal, že úplně stačí, aby se našla odvaha ke skutečným reformám. „Zmiňoval jsem jednotné inkasní místo. To ušetří státu peníze a administrativu, lidem pak čas a energii. Nabízí se sloučení Generálního finančního ředitelství a Celní správy. Snížení počtu vedoucích pracovníků na ministerstvech a úřadech nebo rušení dlouhodobě neobsazených míst. Sdílení centrálních služeb a činností a open source řešení,“ uvádí ve svém postu. To všechno by podle něj ušetřilo zbytečné výdaje.

„Těžko uvěřit dobrou vůli někomu, kdo nutí ostatní k plošným škrtům a sám se bojí nutných a užitečných reforem,“ dodává závěrem.

Na konci července, jak informoval Sputnik, se sociální demokraté vyjádřili, že nejsou spokojeni s dosavadním návrhem výdajů pro svá ministerstva. Hrozili, že pokud jim ministryně financí Schillerová nepřidá, jsou připraveni opustit kabinet. Místopředsedkyně ČSSD Maláčová označila návrh rozpočtu na příští rok za „likvidační“. Postrádá peníze na plánovanou změnu IT systému, sociální služby či na dotace obcím. Schillerová se vyjádřila, že s ČSSD je ochotna jednat, ale od Maláčové požaduje nejprve podrobný rozpis, na co peníze potřebuje.