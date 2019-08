„Poslal zdravotnictví do kolen.“ Čeští lékaři zaútočili na ministra Vojtěcha, čím oponoval?

„Ekonomika v České republice roste a zdravotnictví je v krizi. Je to zdánlivý paradox, ale pan ministr (pozn. ministr zdravotnictví Adam Vojtěch) to dokázal,“ cituje server slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubeka.

„Zažil jsem řadu ministrů, kteří se potýkali s nejrůznějšími problémy. Nyní máme prvního ministra, který je schopen poslat zdravotnictví do kolen v časech ekonomické prosperity,“ dodal Kubek.

Stát teď dává na zdravotnictví zhruba 6,8 procenta HDP, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková tvrdí, že de facto dostávají o mnohem menší peníze.

„To číslo je iluzorní, protože peníze zůstávají na účtech zdravotních pojišťoven. Reálně je to tak asi o pětinu méně,“ sdělila Žitníková.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel, který byl kdysi tváří protestů lékařů Děkujeme, odcházíme, označil situaci za krizovou a připustil možnost nových protestů. Jejich podrobnosti organizace sdělí na konci srpna.

Engel označil za nespravedlnost fakt, že ministr chce zdravotníkům platy navýšit méně než ostatním státním zaměstnancům.

Co na to Vojtěch?

Adam Vojtěch oponoval tím, že do zdravotnictví příští rok půjde o 24 miliard korun navíc, což je podobná částka jako letos. „Zdravotnictví roste a rostou všechny segmenty,“ uvedl ministr.

Růst ale musí být podle Vojtěcha postupný, ne skokový. A proto navýšení na 9 procent HDP považuje za „naprosto nereálné“.

Ministr rovněž neuznal stav za krizový, jak to popisovali odboráři. „Není pravdou, že by zdravotnictví zásadně strádalo. Ano, bezesporu jsou problémy, vždy bude potřeba více zdrojů. Ale není to tak, že by ministerstvo zdravotnictví nějak škrtilo a nešly tam další prostředky,“ řekl Vojtěch.

Ohledně malých nemocnic, o kterých se na konferenci také mluvilo, Vojtěch ubezpečil, že situaci vyřeší. Upozornil na nedávné prohlášení VZP, která je připravena cíleně podpořit právě malé nemocnice v regionech, kde hrozí nedostupnost péče. „Tam budou úhrady individuálně navýšeny,“ slíbil ministr s tím, že je třeba nemocnice cíleně podporovat, nikoliv „plošně rozsévat peníze“.

Dříve jsme informovali, že Česká republika se potýká s nedostatkem léků. Jde hlavně o vzácné, ale také nenahraditelné medikamenty.

Ministerstvo zdravotnictví chce věc řešit pomocí novely zákona o léčivech. Podle novely by mělo platit, že pokud lékárna nebude schopná pro pacienta sehnat lék hrazený ze zdravotního pojištění u distributora, pak se bude moct obrátit přímo na výrobce. Právě ten bude muset lék zajistit do dvou pracovních dnů, jinak mu hrozí až dvoumilionová pokuta. Ta by mohla dle informací vstoupit v platnost již v polovině příštího roku.