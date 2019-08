Okamura odhalil, jak zvýšit penze bez změny věku odchodu do důchodu. To se ovšem nehodí bruselským elitám

Ministryně financí Alena Schillerová nedávno promluvila o zvýšení důchodového věku. Proti tomuto nápadu dnes na Facebooku vystoupil poslanec a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve svém příspěvku zdůraznil, že SPD navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let jasně odmítá.

Ministryně financí Schillerová dříve v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o Zprávě o stavu důchodového systému, kterou vypracovalo ministerstvo práce. Ve zprávě se mluví o zvýšení důchodového věku u čtyřicátníků a mladších – o rok či o pár měsíců. Podle zprávy by i toto jednoduché opatření mělo zásadní vliv na udržitelnost systému, výdaje státního rozpočtu by toto opatření snížilo zhruba o 90 miliard korun ročně.

„Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila záměr zvýšení věku odchodu do důchodu. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Hnutí SPD má podporu seniorů a pracujících občanů jako jednu ze svých hlavních priorit a již jsme několik zákonů na zvýšení finanční částky důchodů předložili. V naší společnosti umíme prodloužit neproduktivní věk (lidé se dožívají vyššího věku), ale bohužel produktivní věk (doba, do kdy jsou lidé schopni pracovat) se adekvátně neprodlužuje. Hnutí SPD proto navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let jasně odmítá. Naopak SPD podpořilo zvýšení důchodů o 900 korun a navíc navrhlo, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně, ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů, jelikož za současné situace nelze z této částky vyžít,“ napsal Okamura na začátek svého komentáře.

Starobní důchod ve výši hranice chudoby

Okamura dále uvádí, že hnutí také navrhlo zákon na zavedení minimálního důchodu, který by lidem garantoval minimální důstojný starobní důchod ve výši hranice chudoby stanovované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), která je dnes pro ČR zhruba 12 tisíc korun čistého – a až od této částky zásluhově. „Samozřejmě při zachování podmínky odpracovaných let. Navrhujeme také zvýšit invalidní důchody,“ pokračuje Tomio Okamura.

Předseda SPD také uvádí, že dnes jsou v chudobě sta tisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby, mezi kterými zmiňuje nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. Podle něj je to pro jeho hnutí nepřijatelné.

Na náš důchod platí naše děti

Politik na závěr příspěvku uvádí, že existuje nutné a potřebné řešení bez nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu.

„Na náš důchod platí naše děti. Potřebujeme účinnou prorodinnou politiku státu. Stabilitu důchodového systému zajistí pouze nově narozené děti z řádných pracujících rodin,“ uvádí Okamura.

Na úplný závěr Tomio Okamura uvádí, že hnutí SPD navrhuje výrazné snížení daní pracujícím rodinám s dětmi a výhodné novomanželské půjčky. „To se ovšem nehodí bruselským elitám, které považují tradiční evropskou rodinu za nežádoucí společenský útvar,“ ukončil svůj názor poslanec.

Angažovanost Tomia Okamury

Poslanec Tomio Okamura je nejen na sociálních sítích velmi aktivní a dění v Česku neustále sleduje a komentuje. Ve středu 7. srpna například politik komentoval odstoupení Ameriky od zákazu raket krátkého a středního doletu. „Pokud by u nás došlo k rozmístění těchto raket, staneme se cílem odvetných úderů Ruska,“ uvedl tehdy Okamura.

Šestého srpna Okamura odsoudil rozpočtovou politiku pražského magistrátu, jmenovitě projekty, na které Praha utrácí peníze občanů. Okamura na svém Facebooku kritizoval vydání pražskou správou peněz na festival Všichni jsme Afričani, na činnost Společnosti pro queer paměť a také na LGBT průvod Prague Pride.