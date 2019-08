Kardinál Duka předpověděl Evropě děsivou budoucnost: Vylidní se, jako tomu bylo při morových ranách

Úřady by měly vykazovat vícedětným rodinám minimálně stejnou podporu, kterou získávají akce podobné nedávnému LGBT festivalu Prague Pride. Míní kardinál Dominik Duka.

Podle kardinála má zájem úřadů v podpoře vícedětných rodin například spočívat v tom, že se z ekonomického hlediska starají o budoucí daňové poplatníky. Z demografického hlediska podle něj jde o bránění budoucnosti národa.

„Ještě k podpoře tzv. ‚duhovým aktivitám‘ ze strany hlavního města a dalších: očekával bych minimálně stejnou podporu vícedětným rodinám. Ty vychovávají a starají se o své potomky, kteří budou např. také budoucími daňovými poplatníky, bez nichž nebude budoucnosti národa, a Evropa se skutečně vylidní, jako tomu bylo při morových ranách v historii,“ sdělil Duka na Facebook.

Komentář kardinála rychle sklidil reakci uživatelů sociální sítě. Jejich názory však většinou byly kritické.

„A jak konkrétně by ta podpora měla vypadat? Vlajka? Pochod? Navíc byste opět řešil pohlaví rodičů, ne počet dětí. V duhových rodinách mají rodiče také víc dětí. Nebo jejich děti daně platit nebudou? Jako církev?“ ptá se Jirka Procházka.

Někteří uživatelé zastávají názor, že veřejná podpora rodin, o které Duka mluví, je skutečně mnohem vyšší než ta pro sexuální menšiny.

„Pane kardinále, očekáváte ‚minimálně stejnou podporu‘? To byste snad rodinám neudělal!!! Znamenalo by to významné zhoršení jejich ekonomických podmínek. Podpora rodin z veřejných prostředků (daně, sociální dávky, bezplatné vzdělání…) je nyní nesrovnatelně vyšší než jakákoli podpora ‚duhových aktivit‘,“ píše Petr Honzejk.

Ale našli se i tací, kdo souhlasil s tím, že akce podobné Prague Pride by neměly být podporován úřady a zároveň získávat pozornost médií.

„Myslím, že jsem velkej liberál, ale tohle i mně přijde za hranou. Nevidím důvod, proč by stát měl podporovat podobné aktivity. A dále, proč se všichni na to mají dívat v televizi, jak se po Praze promenujou lidi, který mají potřebu se na veřejnosti obnažovat apod. Ať si to dělají někde na své soukromé akci, ale proč uprostřed Prahy za asistence pražského primátora (a dalších politiků) a médií? Jsem z toho znechucenej,“ sdělil Roman Cibulka.

Foldyna rychle zareagoval. Vyzývá Petříčka změnit vedení strany https://t.co/dhn46mOact



© Foto: Facebook/Jaroslav Foldyna pic.twitter.com/UaIvmlwYen — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 12, 2019

V Česku „nebezpečné deviace ještě nepokročily tak daleko“

Pochod Prague Pride, který byl věnován lesbám, gayům, bisexuálům a transsexuálům (LGBT), proběhl v hlavním městě České republiky v sobotu 10. srpna. Podpořilo ho i pražské vedení, které vyvěsilo duhové vlajky na budově Nové radnice. Akce, které se také zúčastnili asexuálové a zástupci Československé pedofilní komunity (chtěli poukázat na to, že jsou také sexuální menšinou), vyvolala rozsáhlou veřejnou diskusi o právech sexuálních menšin jako i o tom, jak to současně je s „tradičními hodnotami“ v České republice.

Sputnik se v této souvislosti obrátil na známého českého sociologa, který vyjádřil svůj názor na to, jaká je dnešní situace v oblasti tradičních rodinných hodnot v české společnosti.

Podle Hampla jsou společenské trendy v Česku podobné těm, co probíhají v západní Evropě. Tyká se to i „destabilizace rodinného soužití“. Uvedl však, že mají v zemi „určité zpoždění“, a proto „se řada poruch a problémů ještě neprojevila v plné síle“.

„Také veřejné akceptování pedofilie a dalších nebezpečných deviací u nás ještě nepokročilo tak daleko jako na západ od nás,“ sdělil Hampl.